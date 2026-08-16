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[VIDEO] Trump ký sắc lệnh cấm du lịch sinh con và siết quyền công dân Mỹ

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[VIDEO] Trump ký sắc lệnh cấm du lịch sinh con và siết quyền công dân Mỹ

Tổng thống Donald Trump ký hai sắc lệnh nhằm hạn chế du lịch sinh con và kiểm soát quyền công dân dựa trên nơi sinh tại Mỹ.

Minh Quân - Hà Anh
#sắc lệnh cấm du lịch sinh con tại Mỹ #siết quyền công dân theo nơi sinh #chính sách nhập cư của Tổng thống Trump #ảnh hưởng đến quyền công dân Mỹ #chính sách hạn chế du lịch sinh con

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