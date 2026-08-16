Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản: Doanh nghiệp lo ngại giá nhà tăng
Dự thảo luật sửa đổi yêu cầu mã định danh và bảo lãnh ngân hàng, khiến doanh nghiệp lo chi phí đẩy giá nhà tăng trước Quốc hội.
Dự thảo luật sửa đổi yêu cầu mã định danh và bảo lãnh ngân hàng, khiến doanh nghiệp lo chi phí đẩy giá nhà tăng trước Quốc hội.
Dự thảo luật sửa đổi yêu cầu mã định danh và bảo lãnh ngân hàng, khiến doanh nghiệp lo chi phí đẩy giá nhà tăng trước Quốc hội.
Trong 7 tháng, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt 1 triệu tấn, tăng về lượng nhưng kim ngạch giảm 11% xuống 5,45 tỷ USD.
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UBND Hà Nội thúc đẩy giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm trong cuối năm.
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Tổng thống Donald Trump ký hai sắc lệnh nhằm hạn chế du lịch sinh con và kiểm soát quyền công dân dựa trên nơi sinh tại Mỹ.
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Chi cục Thuế thương mại điện tử cảnh báo hộ kinh doanh online quá hạn thông báo từ 31/7 có thể bị phạt tới gần 8 triệu đồng.
Tập đoàn Aeon Nhật Bản bán chuỗi siêu thị MaxValu tại Thái Lan, tập trung phát triển bán lẻ hiện đại tại Việt Nam.
Dự thảo luật sửa đổi yêu cầu mã định danh và bảo lãnh ngân hàng, khiến doanh nghiệp lo chi phí đẩy giá nhà tăng trước Quốc hội.
Trong 7 tháng, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt 1 triệu tấn, tăng về lượng nhưng kim ngạch giảm 11% xuống 5,45 tỷ USD.
Vé bay quốc tế đi Singapore, Thái Lan chỉ 1,4-1,8 triệu đồng dịp 2/9, cạnh tranh hấp dẫn so với nội địa.
VNX đạt lợi nhuận gần 1.420 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 38% nhờ thanh khoản thị trường tăng mạnh.
UBND Hà Nội thúc đẩy giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm trong cuối năm.
Căn hộ cao cấp tại TP HCM giảm giá sâu vẫn khó bán, thị trường bất động sản đóng băng, giao dịch giảm mạnh đến 60%.
Tổng thống Donald Trump ký hai sắc lệnh nhằm hạn chế du lịch sinh con và kiểm soát quyền công dân dựa trên nơi sinh tại Mỹ.
Tại TP HCM, nhà đầu tư bán căn hộ 8 tỷ lãi 700 triệu vẫn trắng tay do trả lãi vay ngân hàng hơn 600 triệu khi lãi suất thả nổi đạt 13-15%/năm.
Chi cục Thuế thương mại điện tử cảnh báo hộ kinh doanh online quá hạn thông báo từ 31/7 có thể bị phạt tới gần 8 triệu đồng.
Tập đoàn Aeon Nhật Bản bán chuỗi siêu thị MaxValu tại Thái Lan, tập trung phát triển bán lẻ hiện đại tại Việt Nam.
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