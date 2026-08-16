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[VIDEO] Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản: Doanh nghiệp lo ngại giá nhà tăng

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[VIDEO] Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản: Doanh nghiệp lo ngại giá nhà tăng

Dự thảo luật sửa đổi yêu cầu mã định danh và bảo lãnh ngân hàng, khiến doanh nghiệp lo chi phí đẩy giá nhà tăng trước Quốc hội.

Minh Quân - Hà Anh
#dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản #tác động của mã định danh và bảo lãnh ngân hàng #ảnh hưởng đến giá nhà dự kiến #lo ngại chi phí xây dựng tăng #ảnh hưởng đến thị trường bất động sản

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