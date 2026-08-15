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[INFOGRAPHIC] Điều chỉnh giao thông phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Điều chỉnh giao thông phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo

Từ 12/8 đến 30/12/2026, Hà Nội điều chỉnh giao thông tại nhiều tuyến đường quanh khu vực thi công cầu Trần Hưng Đạo, người dân cần lưu ý các lộ trình thay thế.

Thiên Anh
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#giao thông #cầu Trần Hưng Đạo #Hà Nội #thi công #lộ trình

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