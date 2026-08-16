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Kho tri thức

Loại quả siêu dinh dưỡng, mỗi ngày một quả, cả năm không cần gặp bác sĩ

Táo giàu chất xơ, vitamin C, pectin, giúp tiêu hóa tốt. Học cách làm bánh táo thơm ngon, bổ dưỡng từ nguyên liệu tự nhiên.

Theo Hoàng Thủy/ Dân Việt

Câu nói “Mỗi ngày ăn một quả táo, cả năm không cần gặp bác sĩ” là một cách nói ví von về giá trị dinh dưỡng của loại quả này.

Một quả táo cung cấp khoảng 95 calo, 4.5g chất xơ cùng nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa giúp cơ thể khỏe mạnh.

Loại quả này có thể ăn trực tiếp và dùng làm nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn thơm ngon khác nhau trong đó có món bánh táo yến mạch. Sự kết hợp giữa yến mạch giàu chất xơ, trứng và các loại hạt giúp cung cấp năng lượng bền vững, hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu.

Loại quả này có thể ăn trực tiếp và dùng làm nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn thơm ngon
Loại quả này có thể ăn trực tiếp và dùng làm nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn thơm ngon

Loại quả này là điểm nhấn đặc biệt của món bánh với hàm lượng pectin cao giúp hỗ trợ đường ruột và kiểm soát cholesterol. Chiếc bánh mềm ẩm, thơm mùi quế và vị ngọt tự nhiên từ táo, cà rốt, mật ong mang lại hương vị thơm ngon, hấp dẫn.

Dân Việt giới thiệu cách làm món bánh táo như sau:

Nguyên liệu làm bánh táo:

- Yến mạch: 80g

- Trứng: 2 quả

- Mật ong: 30g

- Bơ lạt đun chảy: 20g

- 1 quả táo

- 1/2 củ cà rốt

- 1g muối

- 10g vụn dừa sấy,

- 3g bột nở,

- 1/2 muỗng cà phê bột quế

- Các loại hạt yêu thích

Nguyên liệu làm món bánh táo
Nguyên liệu làm món bánh táo

Cách làm bánh táo:

- Phần khô: xay nhỏ yến mạch và dừa sấy, đổ ra tô, cho thêm bột quế, muối và bột nở, trộn đều.

Phần khô trộn đều
Phần khô trộn đều

- Phần ướt: xay nhỏ 1/2 quả táo và 1/2 củ cà rốt, đổ vào tô, đập trứng vào đánh bông trứng lên chút sau đó thêm mật ong và bơ vào trộn đều.

Phần ướt trộn đều
Phần ướt trộn đều

- Sau đó đổ phần khô vào ướt và trộn đều, ở bước này cho hạt dinh dưỡng đã chuẩn bị vào, lưu ý nếu hạt to thì nên băm hoặc xay nhỏ hơn để bánh chín đều.

Hỗn hợp hoà quyện
Hỗn hợp hoà quyện
Thêm các loại hạt yêu thích
Thêm các loại hạt yêu thích

- Tiếp theo đổ hỗn hợp vào khuôn có lót giấy nến và cắt nửa quả táo còn lại để trang trí rồi mang đi nướng.

Cho vào khuôn có lót giấy nến hoặc dùng bơ quét mặt trong khuôn để chống dính
Cho vào khuôn có lót giấy nến hoặc dùng bơ quét mặt trong khuôn để chống dính

- Nướng bằng nồi chiên không dầu ở nhiệt 160 độ và 35 phút, tuỳ chỉnh theo nhiệt lò nướng sử dụng. Thử bằng cách xiên tăm vào bánh nếu tăm khô là bánh đã chín.

*Món ăn và hình ảnh do Fb Hoàng Thuỷ thực hiện

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