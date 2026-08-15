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[GALLERY] Land Rover "gây sốc" - đem siêu SUV đua Dakar Rally ra chạy phố

Số hóa - Xe

[GALLERY] Land Rover "gây sốc" - đem siêu SUV đua Dakar Rally ra chạy phố

Land Rover đã biến D7X-R Dakar rally thành một chiếc Defender Dakar hợp pháp để lưu thông trên đường công cộng, thậm chí còn khiến nó mạnh hơn cả bản đua.

Nguyễn Chung
Hiện tại Land Rover đã có chiếc siêu SUV Defender Octa, nhưng hãng còn có thể làm hơn thế. Giờ đây, Land Rover đang biến chiếc xe đua Defender D7X-R từng giành chiến thắng tại Dakar thành phiên bản dân dụng Defender Dakar.
Hiện tại Land Rover đã có chiếc siêu SUV Defender Octa, nhưng hãng còn có thể làm hơn thế. Giờ đây, Land Rover đang biến chiếc xe đua Defender D7X-R từng giành chiến thắng tại Dakar thành phiên bản dân dụng Defender Dakar.
Defender Dakar được hoàn chỉnh với lốp 35 inch, hệ thống treo dành cho đua xe địa hình và động cơ V8 mạnh mẽ hơn cả bản thi đấu. Phiên bản sản xuất vẫn giữ nguyên cấu trúc thân xe, hộp số, hệ động lực và động cơ V8 tăng áp kép 4.4 lít của D7X-R, vốn được phát triển từ Defender OCTA.
Defender Dakar được hoàn chỉnh với lốp 35 inch, hệ thống treo dành cho đua xe địa hình và động cơ V8 mạnh mẽ hơn cả bản thi đấu. Phiên bản sản xuất vẫn giữ nguyên cấu trúc thân xe, hộp số, hệ động lực và động cơ V8 tăng áp kép 4.4 lít của D7X-R, vốn được phát triển từ Defender OCTA.
Đáng chú ý, nó không còn bị giới hạn bởi các quy định đua xe khiến công suất của D7X-R chỉ đạt khoảng 394 mã lực (400PS), động cơ do BMW cung cấp cho công suất 626 mã lực (635PS) và mô-men xoắn 750Nm. Con số này tương đương với OCTA ban đầu, nhưng phiên bản nâng cấp gần đây đã giảm công suất xuống chỉ còn 533 mã lực (540PS).
Đáng chú ý, nó không còn bị giới hạn bởi các quy định đua xe khiến công suất của D7X-R chỉ đạt khoảng 394 mã lực (400PS), động cơ do BMW cung cấp cho công suất 626 mã lực (635PS) và mô-men xoắn 750Nm. Con số này tương đương với OCTA ban đầu, nhưng phiên bản nâng cấp gần đây đã giảm công suất xuống chỉ còn 533 mã lực (540PS).
Phiên bản Dakar có bề rộng lớn hơn so với Defender thông thường , khoảng sáng gầm cao hơn, mâm xe rèn 20 inch với lốp địa hình 35 inch, lò xo phuộc và giảm xóc Bilstein. Xe cũng được trang bị chế độ lái Dunes và Gravel, cùng với Chế độ Bay (Flight Mode), công nghệ được phát triển để giúp xe đua xử lý tình huống bị nhấc bổng lên không trung.
Phiên bản Dakar có bề rộng lớn hơn so với Defender thông thường , khoảng sáng gầm cao hơn, mâm xe rèn 20 inch với lốp địa hình 35 inch, lò xo phuộc và giảm xóc Bilstein. Xe cũng được trang bị chế độ lái Dunes và Gravel, cùng với Chế độ Bay (Flight Mode), công nghệ được phát triển để giúp xe đua xử lý tình huống bị nhấc bổng lên không trung.
Về mặt ngoại hình, nó giống hệt một chiếc D7X-R với các vòm bánh xe mở rộng được tán đinh, đèn trên nóc xe, ống thở bằng sợi carbon được nâng cao, nắp ca-pô bằng sợi carbon, chắn bùn và hệ thống bảo vệ gầm xe chắc chắn.
Về mặt ngoại hình, nó giống hệt một chiếc D7X-R với các vòm bánh xe mở rộng được tán đinh, đèn trên nóc xe, ống thở bằng sợi carbon được nâng cao, nắp ca-pô bằng sợi carbon, chắn bùn và hệ thống bảo vệ gầm xe chắc chắn.
Sự kết hợp màu sắc Dakar Sand và Yanbu Turquoise nổi bật cũng tạo nên mối liên hệ trực quan rõ ràng với chiếc xe đua từng giành chiến thắng. Bên trong, dù chưa có hình ảnh nào được công bố, nhưng nhìn từ bản đua, có thể dự đoán xe có bố trí 2+2 với ghế đua phía trước được thiết kế riêng, dây an toàn bốn điểm tùy chọn và khoang chứa mũ bảo hiểm.
Sự kết hợp màu sắc Dakar Sand và Yanbu Turquoise nổi bật cũng tạo nên mối liên hệ trực quan rõ ràng với chiếc xe đua từng giành chiến thắng. Bên trong, dù chưa có hình ảnh nào được công bố, nhưng nhìn từ bản đua, có thể dự đoán xe có bố trí 2+2 với ghế đua phía trước được thiết kế riêng, dây an toàn bốn điểm tùy chọn và khoang chứa mũ bảo hiểm.
Khoang hành lý cũng được trang bị giá đỡ chuyên dụng cho bánh xe dự phòng và máy nén khí. Land Rover, hay Defender như thương hiệu độc lập hiện nay tự gọi mình, vẫn chưa cho biết sẽ sản xuất bao nhiêu chiếc xe phiên bản đường phố hay giá bán của mỗi chiếc.
Khoang hành lý cũng được trang bị giá đỡ chuyên dụng cho bánh xe dự phòng và máy nén khí. Land Rover, hay Defender như thương hiệu độc lập hiện nay tự gọi mình, vẫn chưa cho biết sẽ sản xuất bao nhiêu chiếc xe phiên bản đường phố hay giá bán của mỗi chiếc.
Khách hàng quan tâm đến mẫu siêu SUV Land Rover Defender Dakar này có thể đăng ký ngay bây giờ, việc đặt trước sẽ bắt đầu vào đầu năm 2027 và thông tin kỹ thuật chi tiết hơn sẽ được công bố tại giải đua Dakar Rally 2027.
Khách hàng quan tâm đến mẫu siêu SUV Land Rover Defender Dakar này có thể đăng ký ngay bây giờ, việc đặt trước sẽ bắt đầu vào đầu năm 2027 và thông tin kỹ thuật chi tiết hơn sẽ được công bố tại giải đua Dakar Rally 2027.
Để nhắc lại về bề dày thành tích trong các cuộc đua rally, đội hình ba xe của Defender đã giành vị trí thứ nhất, thứ nhì và thứ tư trong lần đầu tiên tham gia Dakar với mùa giải 2026, với Rokas Baciuška và Oriol Vidal giành chiến thắng ở hạng mục Stock.
Để nhắc lại về bề dày thành tích trong các cuộc đua rally, đội hình ba xe của Defender đã giành vị trí thứ nhất, thứ nhì và thứ tư trong lần đầu tiên tham gia Dakar với mùa giải 2026, với Rokas Baciuška và Oriol Vidal giành chiến thắng ở hạng mục Stock.
Đội đã thắng tất cả các chặng và chiếm cả ba vị trí trên bục nhận giải ở 10 trong số 13 chặng của cuộc đua. Hiện chib tiết cũng như mức giá của mẫu xe SUV Land Rover Defender Dakar 2027 vẫn chưa được công bố chinh thức.
Đội đã thắng tất cả các chặng và chiếm cả ba vị trí trên bục nhận giải ở 10 trong số 13 chặng của cuộc đua. Hiện chib tiết cũng như mức giá của mẫu xe SUV Land Rover Defender Dakar 2027 vẫn chưa được công bố chinh thức.
VIdeo: Hé lộ SUV Land Rover Defender Dakar 2027 sắp ra mắt.
Nguyễn Chung
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