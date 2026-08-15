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[VIDEO] Bánh trung thu TPHCM vào mùa sớm: quầy hàng vắng khách, chợ mạng sôi động

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[VIDEO] Bánh trung thu TPHCM vào mùa sớm: quầy hàng vắng khách, chợ mạng sôi động

Bánh trung thu sớm tại TPHCM khiến quầy hàng vắng khách, trong khi chợ mạng của các hộ kinh doanh trở nên sôi động và doanh số tăng cao.

Minh Quân - Hà Anh
#Bánh trung thu mùa sớm tại TPHCM #tình hình kinh doanh bánh trung thu truyền thống #sự sôi động của chợ mạng bánh trung thu #Ảnh hưởng của thị trường trực tuyến đến doanh số bánh trung thu #xu hướng tiêu thụ bánh trung thu sớm

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