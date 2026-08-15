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[VIDEO] TP HCM quyết biến rác thành năng lượng, cắt chôn lấp dưới 10% năm 2030

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[VIDEO] TP HCM quyết biến rác thành năng lượng, cắt chôn lấp dưới 10% năm 2030

TP HCM đặt mục tiêu giảm chôn lấp rác xuống dưới 10% vào năm 2030 bằng các dự án đốt rác phát điện của Vietstar, Tâm Sinh Nghĩa.

Minh Quân - Hà Anh
#giảm tỷ lệ chôn lấp rác xuống dưới 10% #phát triển dự án đốt rác phát điện #chuyển đổi rác thành năng lượng #quản lý rác thải thành phố Hồ Chí Minh #ứng dụng công nghệ xử lý rác thải

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