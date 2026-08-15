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[VIDEO] Chính phủ ban hành quy định mới bổ nhiệm lãnh đạo từ 1/8

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[VIDEO] Chính phủ ban hành quy định mới bổ nhiệm lãnh đạo từ 1/8

Chính phủ áp dụng Nghị định 300/2026 từ 1/8, cho phép bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị sáp nhập nhanh chóng, siết chặt cấp phó trong 12 tháng.

Minh Quân - Hà Anh
#quy định mới bổ nhiệm lãnh đạo #sáp nhập đơn vị hành chính #thay đổi quy trình bổ nhiệm #siết chặt quyền hạn cấp phó #áp dụng nghị định 300/2026

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