Quốc hội thảo luận sửa đổi các luật về tần số, viễn thông, giao dịch điện tử

Các Đại biểu Quốc hội đề nghị nhiều nội dung quan trọng trong vấn đề phát triển về tần số, viễn thông, giao dịch điện tử.

Sáng 13/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, các đại biểu tập trung góp ý nhiều nội dung liên quan đến sử dụng chung hạ tầng viễn thông, quản lý tài nguyên tần số, cơ chế cấp băng tần phục vụ quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế và xử lý tài nguyên tần số sau thu hồi.

Đề nghị bổ sung nguyên tắc khuyến khích chia sẻ hạ tầng viễn thông

Góp ý về khoản 3 Điều 2 của dự thảo Luật sửa đổi Điều 47 Luật Viễn thông, đại biểu Sùng A Lềnh (Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai) đánh giá việc bổ sung cơ chế sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông là cần thiết, vừa phục vụ quốc phòng, an ninh, vừa góp phần khai thác hiệu quả hạ tầng đã đầu tư.

Theo đại biểu, tại các địa bàn miền núi, biên giới, địa hình chia cắt, dân cư phân tán, chi phí đầu tư cột ăng-ten, nhà trạm, tuyến truyền dẫn và duy trì vận hành lớn, trong khi hiệu quả kinh doanh thấp. Nếu mỗi doanh nghiệp phải đầu tư một hệ thống riêng tại cùng một khu vực sẽ làm gia tăng chi phí xã hội và hạn chế khả năng mở rộng vùng phủ sóng.

Đại biểu Sùng A Lềnh. Ảnh: Media Quốc hội.

Do đó, ông Sùng A Lềnh đề nghị dự thảo Luật không chỉ quy định cơ chế đặc thù phục vụ quốc phòng, an ninh mà cần xác định nguyên tắc khuyến khích, tạo điều kiện sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông, nhất là tại miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và những địa bàn có hiệu quả kinh doanh thấp.

Đại biểu cũng đề nghị giao Chính phủ quy định cụ thể cơ chế thực hiện, gồm nguyên tắc xác định giá thuê, trách nhiệm đầu tư, vận hành, bảo trì, quyền và nghĩa vụ của các bên cũng như phương án xử lý khi doanh nghiệp không thống nhất được việc chia sẻ hạ tầng.

Đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú (Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An) cũng đồng tình với chủ trương sử dụng hạ tầng lưỡng dụng, tránh đầu tư trùng lặp và tiết kiệm nguồn lực. Tuy nhiên, bà cho rằng những nguyên tắc cơ bản cần được quy định ngay trong Luật, bởi cơ chế chia sẻ liên quan trực tiếp đến quyền tài sản, vốn nhà nước, thuế, chi phí doanh nghiệp và cạnh tranh.

Cần minh bạch việc sử dụng tài nguyên tần số cho quốc phòng, an ninh

Góp ý về Luật Tần số vô tuyến điện, đại biểu Tào Đức Thắng (Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh) cho rằng việc sửa đổi Luật Tần số năm 2022 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho đấu giá, phân bổ băng tần phục vụ triển khai hạ tầng di động 4G, 5G.

Theo đại biểu, các phiên đấu giá băng tần 2.600 MHz, 3.500 MHz và gần đây là 700 MHz không chỉ tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy chuyển đổi số.

Từ thực tiễn triển khai 5G, đại biểu Tào Đức Thắng nhấn mạnh tài nguyên tần số không chỉ cần được phân bổ thông qua đấu giá mà còn phải được phân bổ đúng thời điểm. Khi công nghệ đủ trưởng thành, thị trường sẵn sàng, việc đưa băng tần vào khai thác kịp thời sẽ giúp phát huy tối đa giá trị kinh tế và xã hội của tài nguyên này.

Đối với quy định về cấp băng tần cho doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đại biểu Tào Đức Thắng tán thành cơ chế đặc thù nhưng đề nghị quy định rõ điều kiện áp dụng nhằm bảo đảm minh bạch và cạnh tranh bình đẳng.

Một số đại biểu đề nghị làm rõ các khái niệm “trường hợp đặc biệt”, “tỷ lệ cơ bản”, đồng thời nghiên cứu quy định cụ thể tỷ lệ tài nguyên tần số phục vụ quốc phòng, an ninh. Đáng chú ý, có ý kiến đề nghị tách bạch phần tài nguyên phục vụ quốc phòng, an ninh với phần sử dụng cho kinh doanh; phần kinh doanh phải được hạch toán minh bạch, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và bảo đảm cạnh tranh bình đẳng.

Làm rõ cơ chế thu hồi, tái phân bổ băng tần

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu (Đoàn ĐBQH thành phố Huế) đề nghị làm rõ cơ chế xử lý khi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng bị thu hồi, nhằm bảo đảm quản lý liên thông nhưng không gây lãng phí tài nguyên tần số.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu. Ảnh: Media Quốc hội.

Theo dự thảo, quyền sử dụng băng tần được gắn với giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng và giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện có thể bị thu hồi khi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông tương ứng bị thu hồi. Đại biểu đồng tình với nguyên tắc này nhưng cho rằng dự thảo mới xác định căn cứ thu hồi, chưa quy định đầy đủ cơ chế xử lý sau khi căn cứ thu hồi phát sinh.

Bà Nguyễn Thị Sửu đề nghị quy định rõ trình tự, thời điểm thu hồi, trách nhiệm của doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển tiếp đối với người sử dụng dịch vụ, hạ tầng thiết bị và các nghĩa vụ tài chính. Đồng thời, cần có cơ chế tái phân bổ tài nguyên tần số sau thu hồi, tránh để tài nguyên bị bỏ không và bảo đảm khả năng sử dụng lại nhanh chóng, minh bạch.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Bảo đảm minh bạch, hiệu quả trong quản lý tần số và hạ tầng viễn thông

Giải trình các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, rà soát và bổ sung một số quy định về hiệu lực thi hành sớm, trong đó có việc kéo dài thời hạn cấp phép lần đầu từ 3 năm lên 5 năm đối với doanh nghiệp quốc phòng, an ninh sử dụng băng tần để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Ảnh: Media Quốc hội.

Về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 19/5/2026 về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Để luật hóa các nội dung cắt giảm, đơn giản hóa, Chính phủ đề xuất cắt giảm 2 thủ tục hành chính, cắt giảm 47 và đơn giản hóa 4 điều kiện kinh doanh. Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, hoàn thiện công cụ phục vụ hậu kiểm, qua đó bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đối với cơ chế cấp băng tần phục vụ quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế, Phó Thủ tướng cho biết đây là chính sách đặc thù nên được thiết kế theo hướng chặt chẽ, minh bạch. Bộ, ngành chủ quản phải xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và các yêu cầu đặt ra.

Theo Phó Thủ tướng, cơ chế cấp phép này được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, thời hạn cấp phép dự kiến được nâng từ 3 năm lên 5 năm để có thêm thời gian đánh giá. Nếu việc sử dụng đạt hiệu quả và đáp ứng các mục tiêu đề ra, mới xem xét cấp phép triển khai giai đoạn tiếp theo.

Về chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc chia sẻ phải bảo đảm quyền, lợi ích của các bên, khả thi về kỹ thuật và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của doanh nghiệp viễn thông.

Sau khi dự thảo Luật được thông qua, dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Viễn thông sẽ quy định cụ thể về đối tượng, phạm vi chia sẻ hạ tầng, cơ chế tài chính, hạch toán, bù đắp chi phí, điều kiện chia sẻ và trách nhiệm của các bên, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong từng thời kỳ.