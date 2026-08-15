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[VIDEO] Lãi suất vay mua nhà, mua xe tăng vọt lên 18% khiến người vay sốc nặng

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[VIDEO] Lãi suất vay mua nhà, mua xe tăng vọt lên 18% khiến người vay sốc nặng

Tại TP.HCM, lãi suất vay mua nhà, xe tăng lên 18%/năm, khiến người vay lo lắng. Ngân hàng Nhà nước lý giải do tín dụng tăng cao.

Minh Quân - Hà Anh
#tăng lãi suất vay mua nhà và xe #tác động đến người vay tại TP.HCM #nguyên nhân lãi suất tăng do tín dụng vượt huy động vốn #ảnh hưởng thị trường bất động sản và ô tô #biện pháp của Ngân hàng Nhà nước

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