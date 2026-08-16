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[VIDEO] Cà phê Việt xuất khẩu 7 tháng đạt 5,45 tỷ USD, giảm 11%

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[VIDEO] Cà phê Việt xuất khẩu 7 tháng đạt 5,45 tỷ USD, giảm 11%

Trong 7 tháng, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt 1 triệu tấn, tăng về lượng nhưng kim ngạch giảm 11% xuống 5,45 tỷ USD.

Minh Quân - Hà Anh
#xuất khẩu cà phê Việt Nam 7 tháng #giảm kim ngạch xuất khẩu #tăng về lượng cà phê xuất khẩu #ảnh hưởng thị trường toàn cầu #vai trò Bộ Nông nghiệp và Môi trường

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