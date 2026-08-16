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[VIDEO] Bán nhà lãi trăm triệu vẫn trắng tay vì bẫy lãi suất ngân hàng

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[VIDEO] Bán nhà lãi trăm triệu vẫn trắng tay vì bẫy lãi suất ngân hàng

Tại TP HCM, nhà đầu tư bán căn hộ 8 tỷ lãi 700 triệu vẫn trắng tay do trả lãi vay ngân hàng hơn 600 triệu khi lãi suất thả nổi đạt 13-15%/năm.

Minh Quân - Hà Anh
#ảnh hưởng lãi suất ngân hàng đến đầu tư bất động sản #kết quả bán nhà và lợi nhuận thực tế #tác động lãi suất thả nổi đến người vay #chi phí vay ngân hàng cao trong thị trường nhà đất #ảnh hưởng của lãi suất đến khả năng sinh lời

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