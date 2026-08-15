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[INFOGRAPHIC] Xe cá nhân chở khách thu tiền bị phạt ở mức nào?

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Xe cá nhân chở khách thu tiền bị phạt ở mức nào?

Ô tô không kinh doanh vận tải nhưng chở người có thu tiền, nhận đặt chỗ hoặc ký hợp đồng có thể bị phạt đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm GPLX.

Thiên Anh
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#xe cá nhân #phạt #chở khách #thu tiền #gplx #pháp luật

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