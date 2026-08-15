Hai tàu chở dầu của UAE bị tấn công ở eo biển Hormuz

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cáo buộc Iran tấn công hai tàu chở dầu thuộc sở hữu nhà nước khi chúng đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

AP đưa tin, hai tàu chở dầu thuộc sở hữu của công ty dầu khí nhà nước Abu Dhabi, ADNOC, đã bị tấn công vào tối 13/8 khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz, công ty này cho biết. ADNOC nói thêm rằng vụ tấn công không gây thương vong và “tình hình đã được kiểm soát”.

Liên quan đến vụ việc, Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cho biết hai tàu hư hại nhẹ khi bị máy bay không người lái tấn công trong lúc di chuyển qua eo biển Hormuz. Trung tâm này không nêu rõ đó có phải là các tàu của ADNOC hay không, nhưng dường như đó là cùng một vụ việc.

Một số tàu ở eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 30/6/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Bộ Ngoại giao UAE đổ lỗi cho Iran về các vụ tấn công và cho rằng đó là "sự vi phạm trắng trợn" các nguyên tắc tự do hàng hải của Liên Hợp Quốc.

"Việc nhắm mục tiêu vào tàu vận tải thương mại và sử dụng eo biển Hormuz như một công cụ cưỡng ép kinh tế hoặc tống tiền là hành vi cướp biển", Bộ Ngoại giao UAE nhấn mạnh.

Theo AP, các cuộc tấn công không gây thương vong nhưng đã cho thấy những nguy hiểm mà các tàu vận chuyển hàng hóa phải đối mặt khi đi qua tuyến đường thủy quan trọng nối liền Vịnh Ba Tư với đại dương rộng lớn, trong bối cảnh Iran đang kiểm soát chặt chẽ tuyến đường này.

Iran hiện chưa đưa ra phản hồi về vụ việc.

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