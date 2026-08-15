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[VIDEO] Aeon bán toàn bộ siêu thị tại Thái Lan để dồn lực vào Việt Nam

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[VIDEO] Aeon bán toàn bộ siêu thị tại Thái Lan để dồn lực vào Việt Nam

Tập đoàn Aeon Nhật Bản bán chuỗi siêu thị MaxValu tại Thái Lan, tập trung phát triển bán lẻ hiện đại tại Việt Nam.

Minh Quân - Hà Anh
#Chuyển nhượng chuỗi siêu thị Aeon tại Thái Lan #Tập trung phát triển bán lẻ tại Việt Nam #Chiến lược mở rộng thị trường của Aeon #Ảnh hưởng cạnh tranh trong ngành bán lẻ Đông Nam Á #Thay đổi chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Nhật Bản

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