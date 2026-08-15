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[GALLERY] Freelander 8 của Chery-Jaguar Land Rover mở bán, từ 1,189 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Freelander 8 của Chery-Jaguar Land Rover mở bán, từ 1,189 tỷ đồng

Mẫu xe SUV Freelander 8 2026 mới sở hữu ngoại thất vuông vức đặc trưng, nội thất 3 hàng ghế rộng rãi và hệ truyền động điện mở rộng phạm vi đúng xu hướng.

Nguyễn Anh
Thương hiệu Freelander do Chery và Jaguar Land Rover hợp tác phát triển đã chính thức công bố nhận cọc cho mẫu xe đầu tiên là Freelander 8 tại thị trường Trung Quốc. Xe có 4 bản trang bị với giá mở bán dao động từ 339.900-429.900 Nhân dân tệ (khoảng 1,189-1,504 tỷ đồng).
Thương hiệu Freelander do Chery và Jaguar Land Rover hợp tác phát triển đã chính thức công bố nhận cọc cho mẫu xe đầu tiên là Freelander 8 tại thị trường Trung Quốc. Xe có 4 bản trang bị với giá mở bán dao động từ 339.900-429.900 Nhân dân tệ (khoảng 1,189-1,504 tỷ đồng).
Ngoài ra, mẫu xe còn có phiên bản giới hạn First Edition chỉ sản xuất 1.000 chiếc với giá niêm yết 459.900 Nhân dân tệ (1,609 tỷ đồng). Freelander 8 là một trong những mẫu xe đầu tiên trên thế giới sử dụng chip ô tô Qualcomm Snapdragon 8397 mới nhất. Toàn bộ dải sản phẩm đều được trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh Huawei Qiankun Smart Driving ADS 5.
Ngoài ra, mẫu xe còn có phiên bản giới hạn First Edition chỉ sản xuất 1.000 chiếc với giá niêm yết 459.900 Nhân dân tệ (1,609 tỷ đồng). Freelander 8 là một trong những mẫu xe đầu tiên trên thế giới sử dụng chip ô tô Qualcomm Snapdragon 8397 mới nhất. Toàn bộ dải sản phẩm đều được trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh Huawei Qiankun Smart Driving ADS 5.
Xe được phát triển trên nền tảng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động với điện áp cao 800 V và khả năng sạc 6C, cho phép sạc pin từ 20% lên 80% trong 12 phút. Hệ truyền động của xe gồm động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L đóng vai trò máy phát điện để mở rộng phạm vi hoạt động, kết hợp hệ thống giảm tiếng ồn chủ động ENC và pin lithium ternary CATL Freevoy dung lượng 60,3 kWh.
Xe được phát triển trên nền tảng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động với điện áp cao 800 V và khả năng sạc 6C, cho phép sạc pin từ 20% lên 80% trong 12 phút. Hệ truyền động của xe gồm động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L đóng vai trò máy phát điện để mở rộng phạm vi hoạt động, kết hợp hệ thống giảm tiếng ồn chủ động ENC và pin lithium ternary CATL Freevoy dung lượng 60,3 kWh.
Nhờ đó, Freelander 8 sở hữu phạm vi chạy thuần điện 310 km theo tiêu chuẩn CLTC. Nhiệm vụ truyền lực cho bánh xe thuộc về 2 mô-tơ với tổng công suất 610 kW (khoảng 818 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 813 Nm, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,6 giây.
Nhờ đó, Freelander 8 sở hữu phạm vi chạy thuần điện 310 km theo tiêu chuẩn CLTC. Nhiệm vụ truyền lực cho bánh xe thuộc về 2 mô-tơ với tổng công suất 610 kW (khoảng 818 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 813 Nm, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,6 giây.
Mô-tơ phía sau có công suất 250 kW (335 mã lực), kết hợp hộp số 2 cấp, tạo ra mô-men xoắn tối đa tại bánh xe lên tới 8.000 Nm. Freelander 8 sử dụng hệ thống i-ATS Intelligent All-Terrain System được phát triển cùng Huawei Qiankun, hỗ trợ bởi ba khóa ở cầu trước, trung tâm và cầu sau.
Mô-tơ phía sau có công suất 250 kW (335 mã lực), kết hợp hộp số 2 cấp, tạo ra mô-men xoắn tối đa tại bánh xe lên tới 8.000 Nm. Freelander 8 sử dụng hệ thống i-ATS Intelligent All-Terrain System được phát triển cùng Huawei Qiankun, hỗ trợ bởi ba khóa ở cầu trước, trung tâm và cầu sau.
Hệ thống đánh lái bánh sau 10 độ là trang bị tiêu chuẩn, giúp giảm bán kính quay đầu và cho phép xe thực hiện chế độ đi ngang như cua bò. Khả năng phanh được tăng cường với cùm phanh cố định 6 piston và đĩa phanh thông gió 404 mm, giúp xe đạt quãng đường phanh ngắn nhất 35,7 m.
Hệ thống đánh lái bánh sau 10 độ là trang bị tiêu chuẩn, giúp giảm bán kính quay đầu và cho phép xe thực hiện chế độ đi ngang như cua bò. Khả năng phanh được tăng cường với cùm phanh cố định 6 piston và đĩa phanh thông gió 404 mm, giúp xe đạt quãng đường phanh ngắn nhất 35,7 m.
Bên trong xe Freelander 8 sở hữu màn hình điều khiển từ xa 46,3 inch và màn hình cảm ứng trung tâm LED 15,6 inch. Những chi tiết cao cấp gồm các nút bấm vật lý với họa tiết Paris Nail và hai núm điều khiển dạng nổi làm từ tinh thể quang học cấp K9 với 144 mặt cắt chính xác.
Bên trong xe Freelander 8 sở hữu màn hình điều khiển từ xa 46,3 inch và màn hình cảm ứng trung tâm LED 15,6 inch. Những chi tiết cao cấp gồm các nút bấm vật lý với họa tiết Paris Nail và hai núm điều khiển dạng nổi làm từ tinh thể quang học cấp K9 với 144 mặt cắt chính xác.
Hàng ghế thứ hai gồm hai ghế không trọng lực có chức năng sưởi, thông gió, massage và bệ đỡ chân, đi kèm một bàn nhỏ có thể gập mở cũng như tủ lạnh tích hợp. Hàng ghế thứ hai còn có màn hình giải trí gắn trên trần, trong khi hàng ghế thứ ba được trang bị khay để cốc và ghế có thể điều chỉnh.
Hàng ghế thứ hai gồm hai ghế không trọng lực có chức năng sưởi, thông gió, massage và bệ đỡ chân, đi kèm một bàn nhỏ có thể gập mở cũng như tủ lạnh tích hợp. Hàng ghế thứ hai còn có màn hình giải trí gắn trên trần, trong khi hàng ghế thứ ba được trang bị khay để cốc và ghế có thể điều chỉnh.
Freelander 8 vốn là phiên bản thương mại của mẫu xe ý tưởng Concept 97 và duy trì kiểu dáng vuông vức đặc trưng của thương hiệu. Ngoại thất sở hữu lưới tản nhiệt đóng kín và cụm đèn pha hình chữ nhật. Xe có 3 màu ngoại thất do Giám đốc thiết kế toàn cầu Phil Simmons thiết kế, gồm vàng Thermal Lemon Gold, bạc Streaming Silver và tím Twilight Purple.
Freelander 8 vốn là phiên bản thương mại của mẫu xe ý tưởng Concept 97 và duy trì kiểu dáng vuông vức đặc trưng của thương hiệu. Ngoại thất sở hữu lưới tản nhiệt đóng kín và cụm đèn pha hình chữ nhật. Xe có 3 màu ngoại thất do Giám đốc thiết kế toàn cầu Phil Simmons thiết kế, gồm vàng Thermal Lemon Gold, bạc Streaming Silver và tím Twilight Purple.
Hiện chưa rõ sau Trung Quốc, Freelander 8 có được bán ở những thị trường quốc tế hay không. Chỉ biết rằng, mẫu xe này là "canh bạc" lớn của Jaguar Land Rover tại thị trường Trung Quốc. Thậm chí, nhà máy của hãng còn dừng sản xuất các mẫu xe khác để tập trung vào Freelander 8.
Hiện chưa rõ sau Trung Quốc, Freelander 8 có được bán ở những thị trường quốc tế hay không. Chỉ biết rằng, mẫu xe này là "canh bạc" lớn của Jaguar Land Rover tại thị trường Trung Quốc. Thậm chí, nhà máy của hãng còn dừng sản xuất các mẫu xe khác để tập trung vào Freelander 8.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Freelander 8 của Chery và Jaguar Land Rover.
Nguyễn Anh
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