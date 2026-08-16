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[VIDEO] Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm tại các doanh nghiệp vàng lớn

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[VIDEO] Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm tại các doanh nghiệp vàng lớn

Thanh tra Chính phủ yêu cầu PNJ, Bảo Tín, Mi Hồng nộp gần 20 tỷ đồng tiền thuế và phạt do sai phạm trong hoạt động kinh doanh.

Minh Quân - Hà Anh
#kiểm tra sai phạm doanh nghiệp vàng #xử phạt và nộp thuế bổ sung #vai trò Thanh tra Chính phủ #doanh nghiệp vàng PNJ #Bảo Tín #Mi Hồng

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