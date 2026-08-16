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[GALLERY] Top 10 thực phẩm giúp não bộ khỏe mạnh

Kho tri thức

[GALLERY] Top 10 thực phẩm giúp não bộ khỏe mạnh

Dưới đây là 10 thực phẩm được nhiều nghiên cứu đánh giá có lợi cho trí não, giúp tăng cường trí nhớ, cải thiện khả năng tập trung và hỗ trợ chức năng nhận thức.

Ngọc Mai
Cá béo là một trong những thực phẩm được đánh giá cao nhất đối với sức khỏe não bộ. Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi và cá ngừ là nguồn cung cấp axit béo omega-3 dồi dào. Omega-3 là thành phần quan trọng trong cấu trúc của tế bào não, hỗ trợ quá trình truyền tín hiệu thần kinh và giúp cải thiện trí nhớ. Ảnh minh hoạ AI
Cá béo là một trong những thực phẩm được đánh giá cao nhất đối với sức khỏe não bộ. Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi và cá ngừ là nguồn cung cấp axit béo omega-3 dồi dào. Omega-3 là thành phần quan trọng trong cấu trúc của tế bào não, hỗ trợ quá trình truyền tín hiệu thần kinh và giúp cải thiện trí nhớ. Ảnh minh hoạ AI
Tiếp theo là quả việt quất – loại quả giàu chất chống oxy hóa. Việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin, giúp bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do. Loại quả này còn được cho là có khả năng cải thiện trí nhớ ngắn hạn và tăng cường khả năng học tập. Ảnh: Tony Fruit
Tiếp theo là quả việt quất – loại quả giàu chất chống oxy hóa. Việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin, giúp bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do. Loại quả này còn được cho là có khả năng cải thiện trí nhớ ngắn hạn và tăng cường khả năng học tập. Ảnh: Tony Fruit
Một lựa chọn đơn giản nhưng rất giàu khoáng chất là hạt bí ngô. Hạt bí ngô giàu magie, kẽm, sắt và đồng – những khoáng chất cần thiết cho hoạt động của hệ thần kinh. Kẽm đặc biệt quan trọng đối với trí nhớ và khả năng xử lý thông tin. Ảnh: Bách hoá Xanh
Một lựa chọn đơn giản nhưng rất giàu khoáng chất là hạt bí ngô. Hạt bí ngô giàu magie, kẽm, sắt và đồng – những khoáng chất cần thiết cho hoạt động của hệ thần kinh. Kẽm đặc biệt quan trọng đối với trí nhớ và khả năng xử lý thông tin. Ảnh: Bách hoá Xanh
Không chỉ ngon miệng, sô-cô-la đen còn có lợi cho trí não. Sô-cô-la đen chứa flavonoid, caffeine và các chất chống oxy hóa có lợi cho não bộ. Flavonoid giúp cải thiện lưu lượng máu đến não, hỗ trợ khả năng tập trung và ghi nhớ. Ảnh: iStock/Getty Images
Không chỉ ngon miệng, sô-cô-la đen còn có lợi cho trí não. Sô-cô-la đen chứa flavonoid, caffeine và các chất chống oxy hóa có lợi cho não bộ. Flavonoid giúp cải thiện lưu lượng máu đến não, hỗ trợ khả năng tập trung và ghi nhớ. Ảnh: iStock/Getty Images
Để tăng cường khả năng bảo vệ tế bào não, đừng bỏ qua quả cam. Cam là nguồn vitamin C dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương oxy hóa. Vitamin C cũng tham gia vào quá trình tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh, góp phần duy trì sự minh mẫn. Ảnh: Shutterstock
Để tăng cường khả năng bảo vệ tế bào não, đừng bỏ qua quả cam. Cam là nguồn vitamin C dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương oxy hóa. Vitamin C cũng tham gia vào quá trình tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh, góp phần duy trì sự minh mẫn. Ảnh: Shutterstock
Trứng cũng là thực phẩm tốt cho não bộ, cung cấp choline, vitamin B6, vitamin B12 và folate. Choline là dưỡng chất quan trọng trong quá trình tạo ra acetylcholine – chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến trí nhớ và khả năng học tập. Ảnh: Huggies Việt Nam
Trứng cũng là thực phẩm tốt cho não bộ, cung cấp choline, vitamin B6, vitamin B12 và folate. Choline là dưỡng chất quan trọng trong quá trình tạo ra acetylcholine – chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến trí nhớ và khả năng học tập. Ảnh: Huggies Việt Nam
Một nhóm thực phẩm không thể thiếu là các loại rau lá xanh đậm. Các loại rau như cải bó xôi, cải xoăn, rau bina và bông cải xanh giàu folate, vitamin K, lutein và beta-carotene. Những dưỡng chất này có liên quan đến việc làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi. Ảnh minh hoạ AI
Một nhóm thực phẩm không thể thiếu là các loại rau lá xanh đậm. Các loại rau như cải bó xôi, cải xoăn, rau bina và bông cải xanh giàu folate, vitamin K, lutein và beta-carotene. Những dưỡng chất này có liên quan đến việc làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi. Ảnh minh hoạ AI
Một loại gia vị quen thuộc cũng mang lại nhiều lợi ích cho não bộ là nghệ. Hoạt chất curcumin trong nghệ có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Một số nghiên cứu cho thấy curcumin có thể hỗ trợ cải thiện trí nhớ và giảm các yếu tố liên quan đến suy giảm nhận thức. Ảnh: Nhà thuốc Long Châu
Một loại gia vị quen thuộc cũng mang lại nhiều lợi ích cho não bộ là nghệ. Hoạt chất curcumin trong nghệ có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Một số nghiên cứu cho thấy curcumin có thể hỗ trợ cải thiện trí nhớ và giảm các yếu tố liên quan đến suy giảm nhận thức. Ảnh: Nhà thuốc Long Châu
Bên cạnh thực phẩm, đồ uống cũng góp phần hỗ trợ hoạt động não bộ. Cả cà phê và trà xanh đều chứa caffeine, giúp tăng sự tỉnh táo, cải thiện khả năng tập trung và phản ứng nhanh. Trà xanh còn chứa L-theanine – một axit amin có thể giúp thư giãn mà không gây buồn ngủ. Ảnh: Báo Công thương
Bên cạnh thực phẩm, đồ uống cũng góp phần hỗ trợ hoạt động não bộ. Cả cà phê và trà xanh đều chứa caffeine, giúp tăng sự tỉnh táo, cải thiện khả năng tập trung và phản ứng nhanh. Trà xanh còn chứa L-theanine – một axit amin có thể giúp thư giãn mà không gây buồn ngủ. Ảnh: Báo Công thương
Yến mạch, gạo lứt, lúa mạch và các loại ngũ cốc nguyên hạt cung cấp carbohydrate phức hợp, giúp não bộ có nguồn năng lượng ổn định. Chúng cũng giàu vitamin nhóm B, hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh. Ảnh: Bách hoá Xanh
Yến mạch, gạo lứt, lúa mạch và các loại ngũ cốc nguyên hạt cung cấp carbohydrate phức hợp, giúp não bộ có nguồn năng lượng ổn định. Chúng cũng giàu vitamin nhóm B, hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh. Ảnh: Bách hoá Xanh
5 nhóm thực phẩm bổ não. Clip: Youtube Bs Thủy Triệu Official
Ngọc Mai
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