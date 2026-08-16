[GALLERY] Top 10 thực phẩm giúp não bộ khỏe mạnh

Dưới đây là 10 thực phẩm được nhiều nghiên cứu đánh giá có lợi cho trí não, giúp tăng cường trí nhớ, cải thiện khả năng tập trung và hỗ trợ chức năng nhận thức.
UBND Hà Nội thúc đẩy giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm trong cuối năm.
"Thiên đường với người thương" của Phương Mỹ Chi đang gây sốt, chiếm lĩnh vị trí thứ 2 top thịnh hành. Trong MV, nữ ca sĩ đóng cặp cùng diễn viên Bảo Định.
Mẫu SUV cỡ lớn Xpeng G9L vừa ra mắt Trung Quốc có thiết kế như Range Rover, xe có giá khởi điểm 259.800 Nhân dân tệ (khoảng 909 triệu đồng).
Từ pin 10.000mAh nhỏ gọn đến mẫu 25.000mAh công suất 165W, những pin sạc dự phòng này giúp người dùng không còn lo quên cáp khi ra ngoài.
Mẫu xe SUV Freelander 8 2026 mới sở hữu ngoại thất vuông vức đặc trưng, nội thất 3 hàng ghế rộng rãi và hệ truyền động điện mở rộng phạm vi đúng xu hướng.
Hồ sơ đăng ký mới tại Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) đã hé lộ thông số của mẫu SUV điện cỡ lớn Denza N8 và biến thể thân kéo dài N8L.
Land Rover đã biến D7X-R Dakar rally thành một chiếc Defender Dakar hợp pháp để lưu thông trên đường công cộng, thậm chí còn khiến nó mạnh hơn cả bản đua.
Hyundai vừa thông báo sẽ chính thức nhận cọc sớm mẫu ôtô điện Ioniq V mới trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Thành Đô 2026, sắp diễn ra tại Trung Quốc tới đây.
McLaren McL 6GT được coi là phiên bản hiện đại của M6GT vào cuối thập niên 60 và cũng đánh dấu lần đầu tiên hãng dùng hộp số sàn kể từ huyền thoại McLaren F1.
Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Jun Vũ vẫn luôn là cái tên khiến cộng đồng mạng dành nhiều lời khen ngợi mỗi khi xuất hiện.
Hyundai Thành Công bắt đầu xuất khẩu ôtô sản xuất tại Việt Nam sang Mexico và Australia, đồng thời mở rộng sản phẩm của mình sang Đài Loan ngay trong năm 2026.
Nissan Kicks Rock Creek 2027 chính thức được giới thiệu tại Mỹ với diện mạo hầm hố hơn, hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn cùng một số trang bị hỗ trợ đi địa hình nhẹ.
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại Hòa Lạc chuẩn bị cơ sở vật chất hiện đại, thư viện số, khu sinh hoạt đa dạng để đón 17.000 sinh viên trong năm học mới.
Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupé EV 2026 chạy điện vừa ra mắt như phiên bản mở rộng dễ tiếp cận hơn của dòng xe sang hiệu suất cao GT 4-Door Coupé.
Honda Super-One EV vừa chính thức ra mắt tại Thái Lan với giá 990.000 baht (khoảng 777 triệu đồng). Mẫu xe điện cỡ nhỏ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.
Hyundai Motor India đã chính thức ra mắt mẫu SUV Exter Knight Edition tại thị trường Ấn Độ. Xe sở hữu thiết kế đậm chất thể thao với tông màu đen tuyền cá tính.
Sau giải phóng mặt bằng, nhiều nhà nhỏ hẹp, không đảm bảo an toàn đã mọc lên, gây lo ngại về mỹ quan đô thị và an toàn công trình tại đường Lĩnh Nam.
Mẫu xe MPV Wuling Darion đã bắt đầu được một số đại lý nhận đặt cọc tại Việt Nam, với giá dự kiến dưới 800 triệu đồng và thời gian giao xe từ tháng 9/2026.
Qua ba lần sinh nở, "hot girl bế giảng" Trâm Anh được khen ngày càng mặn mà, trẻ trung.
Hãng xe sang Audi mới đây đã công bố những thông tin kỹ thuật ban đầu của A2 e-tron 2027 mới, mẫu xe điện cỡ nhỏ dự kiến sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2026.
Hoàng Thùy Linh thay đổi hình ảnh qua nhiều kiểu trang phục, từ váy ren nữ tính, thiết kế họa tiết đến những set đồ đời thường trẻ trung.