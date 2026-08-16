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[VIDEO] VNX lãi đậm gần 1.500 tỷ đồng nửa đầu năm nhờ thanh khoản bùng nổ

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[VIDEO] VNX lãi đậm gần 1.500 tỷ đồng nửa đầu năm nhờ thanh khoản bùng nổ

VNX đạt lợi nhuận gần 1.420 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 38% nhờ thanh khoản thị trường tăng mạnh.

Minh Quân - Hà Anh
#Lợi nhuận sau thuế của VNX nửa đầu năm #Tăng trưởng lợi nhuận 38% #Thanh khoản bùng nổ thị trường chứng khoán #Ảnh hưởng của thanh khoản đến lợi nhuận #Tình hình hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

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