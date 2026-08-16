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[VIDEO] Hà Nội gấp rút gỡ vướng mặt bằng cho dự án nghìn tỷ

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[VIDEO] Hà Nội gấp rút gỡ vướng mặt bằng cho dự án nghìn tỷ

UBND Hà Nội thúc đẩy giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm trong cuối năm.

Minh Quân - Hà Anh
#giải phóng mặt bằng dự án hạ tầng #đẩy nhanh tiến độ dự án giao thông #dự án nghìn tỷ tại Hà Nội #quản lý và giải quyết vướng mắc mặt bằng #phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội

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