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[VIDEO] Thủy sản Việt bứt tốc về mốc 12 tỷ USD giữa bão thuế Mỹ và cạnh tranh

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[VIDEO] Thủy sản Việt bứt tốc về mốc 12 tỷ USD giữa bão thuế Mỹ và cạnh tranh

Trong 7 tháng, ngành thủy sản Việt Nam đạt gần 7 tỷ USD, tăng 12%, đối mặt với thuế 12,5% từ Mỹ để vượt mốc 12 tỷ USD.

Minh Quân - Hà Anh
#xuất khẩu thủy sản Việt Nam #ảnh hưởng thuế Mỹ đối với ngành thủy sản #tăng trưởng xuất khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm #cạnh tranh quốc tế trong ngành thủy sản #thành tựu ngành thủy sản Việt Nam đạt gần 7 tỷ USD

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