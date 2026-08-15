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Quân sự - Thế giới

Israel không kích Lebanon, 7 người thiệt mạng

Một cuộc không kích của Israel vào miền Nam Lebanon đã khiến 7 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

Theo AP, hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) cho biết, cuộc không kích của Israel nhằm vào một ngôi nhà ở rìa làng Ansar, miền Nam Lebanon, sáng sớm ngày 15/8.

Bộ Y tế Lebanon sau đó xác nhận 7 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em và 2 phụ nữ. Bộ này cũng cho biết 2 người bị thương trong vụ không kích tại Ansar, sau khi truyền thông nhà nước trước đó đưa tin có 3 người bị thương.

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Người đàn ông đứng giữa đống đổ nát của một ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel tại làng Ansar, miền Nam Lebanon, ngày 15/8/2026. Ảnh: AP/Mohammed Zaatari.

Theo NNA, Israel cũng tấn công đồi chiến lược Ali Taher, nơi nhìn ra một phần thành phố Nabatiyeh ở phía nam và các tuyến đường chính dẫn vào thành phố này, vào rạng sáng ngày 15/8.

Bất chấp lệnh ngừng bắn, quân đội Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công gần như hàng ngày vào khu vực này.

Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã tấn công các cơ sở hạ tầng của lực lượng Hezbollah tại khu vực Ali Taher và Ansar để đáp trả một hành động nhằm vào binh sĩ Israel tại đây.

Một lãnh đạo Hezbollah chưa đưa ra phản hồi khi được hỏi liệu họ có thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lực lượng Israel ở miền Nam Lebanon hay không.

Chính phủ Israel và Lebanon đã công bố một “thỏa thuận khung” vào ngày 26/6, đề ra kế hoạch rút quân của Israel khỏi miền Nam Lebanon, đổi lại việc giải giáp lực lượng vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon. Thỏa thuận này cũng hướng tới các bước tiến tới một hiệp định hòa bình giữa hai nước Israel và Lebanon.

Tuy nhiên, Hezbollah đã từ chối đàm phán trực tiếp và không tham gia vào thỏa thuận này.

Lebanon và Israel đã tiến hành 7 vòng đàm phán; vòng gần nhất diễn ra tại Rome (Italy) vào đầu tháng này.

Hezbollah đã từ chối giải giáp và cáo buộc Chính phủ Lebanon nhượng bộ quá nhiều mà không đảm bảo được việc Israel rút quân.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel ra điều kiện rút quân khỏi Gaza

Nguồn video: VTV
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