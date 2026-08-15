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[VIDEO] Yen Nhật lao dốc dù can thiệp, dòng vốn đổ về Mỹ

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[VIDEO] Yen Nhật lao dốc dù can thiệp, dòng vốn đổ về Mỹ

Dù có can thiệp, yen Nhật vẫn giảm mạnh khi USD lên 159 yen do dòng vốn chảy sang Mỹ. Ngân hàng Nhật Bản sẽ họp tháng 9.

Minh Quân - Hà Anh
#đồng yen Nhật giảm giá mạnh #ảnh hưởng dòng vốn sang Mỹ #can thiệp thị trường ngoại hối #chính sách ngân hàng trung ương Nhật Bản #biến động tỷ giá hối đoái

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