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[GALLERY] Hyundai Ioniq V sắp mở bán tại Châu Á, ôtô điện đẹp như Lamborghini

Số hóa - Xe

[GALLERY] Hyundai Ioniq V sắp mở bán tại Châu Á, ôtô điện đẹp như Lamborghini

Hyundai vừa thông báo sẽ chính thức nhận cọc sớm mẫu ôtô điện Ioniq V mới trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Thành Đô 2026, sắp diễn ra tại Trung Quốc tới đây.

Tâm Võ
Hyundai sẽ chính thức nhận cọc sớm mẫu xe điện Ioniq V trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Thành Đô 2026. Đây là dòng xe mang kiểu dáng fastback hiện đại, được phát triển dành riêng cho thị trường Trung Quốc với kỳ vọng giúp thương hiệu Hàn Quốc cải thiện vị thế tại quốc gia này.
Hyundai sẽ chính thức nhận cọc sớm mẫu xe điện Ioniq V trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Thành Đô 2026. Đây là dòng xe mang kiểu dáng fastback hiện đại, được phát triển dành riêng cho thị trường Trung Quốc với kỳ vọng giúp thương hiệu Hàn Quốc cải thiện vị thế tại quốc gia này.
Lần đầu xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, Hyundai Ioniq V 2027 gây ấn tượng nhờ thiết kế fastback với phần nắp ca-pô kéo dài và tạo thành một đường liền mạch với kính chắn gió. Thiết kế này giúp mẫu xe có diện mạo khác biệt so với nhiều mẫu sedan điện đang bán tại Trung Quốc.
Lần đầu xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, Hyundai Ioniq V 2027 gây ấn tượng nhờ thiết kế fastback với phần nắp ca-pô kéo dài và tạo thành một đường liền mạch với kính chắn gió. Thiết kế này giúp mẫu xe có diện mạo khác biệt so với nhiều mẫu sedan điện đang bán tại Trung Quốc.
Mẫu xe fastback Hyundai Ioniq V 2027 chạy điện sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.900 x 1.890 x 1.470 mm, chiều dài cơ sở 2.900 mm cùng trọng lượng bản thân dao động từ 1.707 kg đến 1.808 kg.
Mẫu xe fastback Hyundai Ioniq V 2027 chạy điện sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.900 x 1.890 x 1.470 mm, chiều dài cơ sở 2.900 mm cùng trọng lượng bản thân dao động từ 1.707 kg đến 1.808 kg.
Bên trong khoang cabin, Ioniq V được trang bị màn hình kép cỡ lớn 27 inch kết hợp màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD. Điểm nhấn công nghệ khác là hệ thống hỗ trợ lái tự động do Momenta phát triển. Hiện tại, hãng chưa có kế hoạch xuất khẩu mẫu xe này sang các thị trường quốc tế.
Bên trong khoang cabin, Ioniq V được trang bị màn hình kép cỡ lớn 27 inch kết hợp màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD. Điểm nhấn công nghệ khác là hệ thống hỗ trợ lái tự động do Momenta phát triển. Hiện tại, hãng chưa có kế hoạch xuất khẩu mẫu xe này sang các thị trường quốc tế.
Về mặt kỹ thuật, Hyundai Ioniq V được xây dựng trên cấu trúc điện áp cao 800V. Ở phiên bản tiêu chuẩn, xe được trang bị bộ pin LFP dung lượng 53,5 kWh do CATL cung cấp, kết hợp mô-tơ điện công suất 140 kW (tương đương 188 mã lực). Cấu hình này giúp xe đạt tầm hoạt động từ 520 km đến 540 km theo chuẩn CLTC tùy thuộc vào lượng trang bị đi kèm.
Về mặt kỹ thuật, Hyundai Ioniq V được xây dựng trên cấu trúc điện áp cao 800V. Ở phiên bản tiêu chuẩn, xe được trang bị bộ pin LFP dung lượng 53,5 kWh do CATL cung cấp, kết hợp mô-tơ điện công suất 140 kW (tương đương 188 mã lực). Cấu hình này giúp xe đạt tầm hoạt động từ 520 km đến 540 km theo chuẩn CLTC tùy thuộc vào lượng trang bị đi kèm.
Phiên bản cao cấp hơn sở hữu bộ pin LFP CATL dung lượng 66,8 kWh kết hợp mô-tơ điện 168 kW (225 mã lực), cho phép di chuyển quãng đường từ 620 km đến 650 km sau mỗi lần sạc. Trong thời gian tới, dòng xe này dự kiến sẽ bổ sung thêm tùy chọn hệ truyền động điện mở rộng phạm vi (EREV).
Phiên bản cao cấp hơn sở hữu bộ pin LFP CATL dung lượng 66,8 kWh kết hợp mô-tơ điện 168 kW (225 mã lực), cho phép di chuyển quãng đường từ 620 km đến 650 km sau mỗi lần sạc. Trong thời gian tới, dòng xe này dự kiến sẽ bổ sung thêm tùy chọn hệ truyền động điện mở rộng phạm vi (EREV).
Theo Beijing Hyundai, Ioniq V sẽ chính thức mở đặt trước vào ngày 21/8 tại Triển lãm ô tô Thành Đô 2026. Đây là một trong những triển lãm ôtô lớn tại Trung Quốc, bên cạnh các sự kiện tổ chức ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu.
Theo Beijing Hyundai, Ioniq V sẽ chính thức mở đặt trước vào ngày 21/8 tại Triển lãm ô tô Thành Đô 2026. Đây là một trong những triển lãm ôtô lớn tại Trung Quốc, bên cạnh các sự kiện tổ chức ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu.
Theo Beijing Hyundai, Ioniq V sẽ chính thức mở đặt trước vào ngày 21/8 tại Triển lãm ô tô Thành Đô 2026. Đây là một trong những triển lãm ô tô lớn tại Trung Quốc, bên cạnh các sự kiện tổ chức ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu.
Theo Beijing Hyundai, Ioniq V sẽ chính thức mở đặt trước vào ngày 21/8 tại Triển lãm ô tô Thành Đô 2026. Đây là một trong những triển lãm ô tô lớn tại Trung Quốc, bên cạnh các sự kiện tổ chức ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu.
Việc lựa chọn Triển lãm ô tô Thành Đô làm nơi công bố giá và mở đặt trước cho thấy Hyundai đang đặt kỳ vọng vào mẫu xe mới trong chiến lược phát triển sản phẩm dành cho thị trường Trung Quốc.
Việc lựa chọn Triển lãm ô tô Thành Đô làm nơi công bố giá và mở đặt trước cho thấy Hyundai đang đặt kỳ vọng vào mẫu xe mới trong chiến lược phát triển sản phẩm dành cho thị trường Trung Quốc.
Video: Xem chi tiết Hyundai Ioniq V sắp mở bán tại Châu Á.
Tâm Võ
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