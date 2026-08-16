[VIDEO] Nam shipper bị hất văng sau cú va chạm với taxi ở Hà Tĩnh

Sau cú va chạm mạnh tại một ngã tư, nam shipper bị hất văng lên không trung rồi rơi xuống đường. Dù có thể tự đứng dậy, nạn nhân sau đó có biểu hiện đau đớn.

Chiều 13/8, một vụ va chạm giữa xe máy và ô tô taxi điện xảy ra tại ngã tư giao giữa đường Phan Đình Giót và Hà Tôn Mục, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Video: Tin tức 24h / Facebook

Theo hình ảnh từ camera an ninh, thời điểm xảy ra sự việc, nam shipper điều khiển xe máy và chiếc taxi điện cùng tiến vào khu vực giao lộ với tốc độ khá cao. Khi hai phương tiện đi vào điểm giao nhau, một cú va chạm mạnh xảy ra.

Lực tác động khiến nam shipper bị hất tung lên không trung khoảng 2 m trước khi rơi xuống mặt đường. Điều đáng chú ý, ngay sau cú ngã, nam thanh niên vẫn có thể tự đứng dậy. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, nạn nhân bắt đầu có biểu hiện đau đớn và ngồi bệt xuống đường. Tài xế taxi điện sau đó dừng phương tiện, xuống kiểm tra tình trạng của nam shipper.

Đại diện hãng taxi cho biết đơn vị đã nắm được thông tin về vụ việc. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin cụ thể về tình trạng sức khỏe hiện tại của nam shipper.

Liên quan đến vụ tai nạn, đại diện Công an phường Thành Sen cho biết vụ việc đang được Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục xác minh, làm rõ.