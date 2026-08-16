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[VIDEO] Vé quốc tế đi Singapore, Thái Lan giá rẻ dịp 2/9

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[VIDEO] Vé quốc tế đi Singapore, Thái Lan giá rẻ dịp 2/9

Vé bay quốc tế đi Singapore, Thái Lan chỉ 1,4-1,8 triệu đồng dịp 2/9, cạnh tranh hấp dẫn so với nội địa.

Minh Quân - Hà Anh
#giá vé quốc tế đi Singapore Thái Lan #khuyến mãi vé máy bay dịp 2/9 #cạnh tranh giá hàng không nội địa và quốc tế #xu hướng giá vé máy bay giảm #ảnh hưởng của cạnh tranh hàng không đến giá vé

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