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[VIDEO] Hộ kinh doanh online quên thông báo thuế có thể bị phạt gần 8 triệu đồng

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[VIDEO] Hộ kinh doanh online quên thông báo thuế có thể bị phạt gần 8 triệu đồng

Chi cục Thuế thương mại điện tử cảnh báo hộ kinh doanh online quá hạn thông báo từ 31/7 có thể bị phạt tới gần 8 triệu đồng.

Minh Quân - Hà Anh
#hộ kinh doanh online và nghĩa vụ thuế #cảnh báo về phạt hành chính #quy định về thông báo thuế chậm trễ #ảnh hưởng của vi phạm thuế đến doanh nghiệp #vai trò của Chi cục Thuế thương mại điện tử

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