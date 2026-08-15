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[VIDEO] Chung cư hết niên hạn: Cư dân có mất trắng tài sản không?

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[VIDEO] Chung cư hết niên hạn: Cư dân có mất trắng tài sản không?

Chung cư hết niên hạn chỉ là mốc kiểm định, cư dân không mất trắng tài sản hay quyền sử dụng đất, có thể được bố trí tái định cư.

Minh Quân - Hà Anh
#chung cư hết niên hạn và quyền sở hữu #quy định về kiểm định chung cư cũ #quyền lợi cư dân khi hết hạn sử dụng #chính sách tái định cư nhà ở cũ #giải pháp pháp lý cho chung cư cũ

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