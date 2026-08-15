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[VIDEO] Bộ Công Thương lập tổ công tác đặc biệt xóa bỏ độc quyền ngành điện

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[VIDEO] Bộ Công Thương lập tổ công tác đặc biệt xóa bỏ độc quyền ngành điện

Bộ Công Thương thành lập tổ công tác đặc biệt để xây dựng đề án tái cơ cấu, xóa độc quyền và minh bạch giá năng lượng ngành điện.

Minh Quân - Hà Anh
#xóa bỏ độc quyền ngành điện #tái cơ cấu ngành năng lượng #minh bạch giá năng lượng #thành lập tổ công tác đặc biệt #đề án phát triển ngành điện

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