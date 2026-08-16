[VIDEO] Người đàn ông bị sét đánh khi đang quay phim trên sân golf

Tay golf sống sót kỳ diệu sau khi bị một tia sét tóe lửa đánh vào bên người.

Một trong những bài đăng mới nhất trên Facebook của nhà khí tượng học nổi tiếng người Mỹ - Matt Devitt đã gây sốc cho công chúng và nhanh chóng lan truyền rộng rãi.

Devitt có lượng người theo dõi trên mạng xã hội ấn tượng lên đến hơn 1,3 triệu người, đã chia sẻ một video mà ông mô tả là một trong những video điên rồ và đáng sợ nhất mà ông từng thấy trong sự nghiệp khí tượng học lâu năm của mình.

Video: Matt Devitt Weather/Facebook

Video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng của thời tiết xảy ra ở bang Ohio, nơi Chris Schiavone đang chơi golf với bạn bè tại sân golf Pebble Creek gần Cincinnati, ở Ohio, Mỹ, thì một cơn giông ập đến, khiến xe golf của nhóm bị mắc kẹt trong bùn lầy. Schiavone đã lấy điện thoại ra để quay phim cảnh những người bạn của mình đang vật lộn để giải thoát chiếc xe bị mắc kẹt, nhưng khi đang cười đùa vui vẻ, chỉ trong tích tắc, một tia chớp mạnh và một tiếng động chói tai làm rung chuyển mặt đất - sét đánh trúng chính anh ta.

Mặc dù bị dòng điện cực mạnh đánh trực tiếp, người đàn ông trong video đã vô cùng may mắn và sống sót! Anh chỉ bị thương nhẹ và không gặp phải hậu quả nguy hiểm đến tính mạng, điều này quả là một phép màu y học. Nhà khí tượng học Matt Devitt đã sử dụng video này để một lần nữa kêu gọi công chúng và cảnh báo rằng sức mạnh của thiên nhiên không bao giờ được đánh giá thấp.

Nên làm thế nào nếu có nguy cơ gặp sét trong cơn giông bão?

Quy tắc 30-30: Nếu bạn nghe thấy tiếng sấm trong vòng 30 giây sau khi tia chớp lóe lên, hãy tìm nơi trú ẩn ngay lập tức. Ở trong nhà ít nhất 30 phút sau khi nghe thấy tiếng sấm cuối cùng.

Tìm nơi trú ẩn kiên cố: Nơi an toàn nhất là các công trình xây dựng (nhà cửa, tòa nhà) có cơ sở hạ tầng dẫn điện giúp hấp thụ xung điện. Ô tô có mui cứng cũng cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt vời (còn gọi là lồng Faraday).

Tránh những không gian mở: Sân golf, bãi biển, cánh đồng và sân thể thao là những nơi nguy hiểm nhất vì khi ở đó, con người sẽ ở vị trí cao nhất trong không gian.

Tránh xa những cây đơn độc: Tuyệt đối không tìm chỗ trú ẩn dưới những cây riêng lẻ hoặc các vật thể cao. Nếu sét đánh vào cây, dòng điện sẽ truyền qua rễ xuống đất và có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

Hãy tránh xa nước: Nếu bạn đang ở biển, hồ bơi hoặc hồ, hãy ra khỏi đó ngay lập tức. Nước là chất dẫn điện tuyệt vời.

Tạo tư thế "cột thu lôi": Nếu bạn bị mắc kẹt ngoài trời mà không có chỗ trú ẩn, hãy ngồi xổm, khép hai chân lại và cúi đầu xuống gần đầu gối. Không nằm xuống đất để giảm diện tích tiếp xúc với bề mặt mà dòng điện lan truyền.

Rút phích cắm các thiết bị điện: Khi ở trong nhà, nên rút phích cắm các thiết bị điện nhạy cảm khỏi ổ cắm điện và tránh tắm hoặc rửa chén bát do đường ống nước bằng kim loại.