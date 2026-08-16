Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Đàm phán khẩn với Trung Quốc để giải cứu 1,3 triệu tấn sầu riêng

SPOTLIGHT

[VIDEO] Đàm phán khẩn với Trung Quốc để giải cứu 1,3 triệu tấn sầu riêng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường gấp rút đàm phán với Trung Quốc để thống nhất tiêu chuẩn kiểm nghiệm sầu riêng trước lượng lớn cần thu hoạch.

Minh Quân - Hà Anh
#đàm phán với Trung Quốc về xuất khẩu sầu riêng #tiêu chuẩn kiểm nghiệm trái cây xuất khẩu #giải cứu 1 #3 triệu tấn sầu riêng #ứng phó với thách thức thị trường Trung Quốc #vai trò Bộ Nông nghiệp và Môi trường

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT