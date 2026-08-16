[VIDEO] Đàm phán khẩn với Trung Quốc để giải cứu 1,3 triệu tấn sầu riêng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường gấp rút đàm phán với Trung Quốc để thống nhất tiêu chuẩn kiểm nghiệm sầu riêng trước lượng lớn cần thu hoạch.