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[GALLERY] BYD Denza N8 2027 chạy điện lộ diện, lăn bánh tới hơn 1.000km/sạc

Số hóa - Xe

[GALLERY] BYD Denza N8 2027 chạy điện lộ diện, lăn bánh tới hơn 1.000km/sạc

Hồ sơ đăng ký mới tại Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) đã hé lộ thông số của mẫu SUV điện cỡ lớn Denza N8 và biến thể thân kéo dài N8L.

Tâm Võ
Những tài liệu đăng ký pháp lý mới nhất từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) đã chính thức hé lộ thông tin chi tiết về hai mẫu xe Denza N8 cùng biến thể thân kéo dài Denza N8L sắp ra mắt. Đáng chú ý, phiên bản xe thuần điện (BEV) của Denza N8 nay đã đạt phạm vi hoạt động tối đa lên tới 1.003 km sau mỗi lần sạc đầy.
Những tài liệu đăng ký pháp lý mới nhất từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) đã chính thức hé lộ thông tin chi tiết về hai mẫu xe Denza N8 cùng biến thể thân kéo dài Denza N8L sắp ra mắt. Đáng chú ý, phiên bản xe thuần điện (BEV) của Denza N8 nay đã đạt phạm vi hoạt động tối đa lên tới 1.003 km sau mỗi lần sạc đầy.
Về thiết kế, Denza N8 và N8L tiếp tục duy trì ngôn ngữ tạo hình đặc trưng của Denza với phong cách SUV cao cấp, thiên về sự bề thế và hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kín đặc trưng của xe điện, kết hợp cụm đèn pha LED mảnh, sắc nét và dải đèn định vị ban ngày tạo hình liền mạch.
Về thiết kế, Denza N8 và N8L tiếp tục duy trì ngôn ngữ tạo hình đặc trưng của Denza với phong cách SUV cao cấp, thiên về sự bề thế và hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kín đặc trưng của xe điện, kết hợp cụm đèn pha LED mảnh, sắc nét và dải đèn định vị ban ngày tạo hình liền mạch.
Thân xe được thiết kế với các đường gân dập nổi nhẹ, giúp tăng cảm giác cơ bắp nhưng vẫn giữ sự tinh tế. Phía sau nổi bật với cụm đèn hậu thanh mảnh chạy ngang, kết hợp logo Denza đặt ở trung tâm. Denza N8 bản tiêu chuẩn có kích thước dài 5.150 mm, rộng 1.999 mm, cao 1.820 mm và chiều dài cơ sở 3.075 mm.
Thân xe được thiết kế với các đường gân dập nổi nhẹ, giúp tăng cảm giác cơ bắp nhưng vẫn giữ sự tinh tế. Phía sau nổi bật với cụm đèn hậu thanh mảnh chạy ngang, kết hợp logo Denza đặt ở trung tâm. Denza N8 bản tiêu chuẩn có kích thước dài 5.150 mm, rộng 1.999 mm, cao 1.820 mm và chiều dài cơ sở 3.075 mm.
Trong khi đó, N8L có chiều dài tổng thể 5.200 mm, tăng 50 mm so với bản tiêu chuẩn. Các thông số còn lại gồm chiều rộng 1.999 mm, chiều cao 1.820 mm và chiều dài cơ sở 3.075 mm được giữ nguyên. Việc kéo dài thân xe chủ yếu nhằm tạo thêm không gian cho khoang hành khách, đồng thời giúp N8L hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng một mẫu SUV cỡ lớn.
Trong khi đó, N8L có chiều dài tổng thể 5.200 mm, tăng 50 mm so với bản tiêu chuẩn. Các thông số còn lại gồm chiều rộng 1.999 mm, chiều cao 1.820 mm và chiều dài cơ sở 3.075 mm được giữ nguyên. Việc kéo dài thân xe chủ yếu nhằm tạo thêm không gian cho khoang hành khách, đồng thời giúp N8L hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng một mẫu SUV cỡ lớn.
Denza N8 mới được cung cấp nhiều cấu hình hệ truyền động khác nhau. Với hệ dẫn động cầu sau, xe được trang bị một mô-tơ điện và có hai mức công suất 429 mã lực hoặc 497 mã lực. Cao cấp hơn là hệ dẫn động bốn bánh sở hữu ba mô-tơ điện. Mô-tơ phía trước có công suất 362 mã lực, trong khi hai mô-tơ phía sau đạt 415 mã lực mỗi mô-tơ.
Denza N8 mới được cung cấp nhiều cấu hình hệ truyền động khác nhau. Với hệ dẫn động cầu sau, xe được trang bị một mô-tơ điện và có hai mức công suất 429 mã lực hoặc 497 mã lực. Cao cấp hơn là hệ dẫn động bốn bánh sở hữu ba mô-tơ điện. Mô-tơ phía trước có công suất 362 mã lực, trong khi hai mô-tơ phía sau đạt 415 mã lực mỗi mô-tơ.
Tổng công suất của hệ thống trên Denza N8 2027 mới lên tới 1.193 mã lực. Nếu được giữ nguyên khi thương mại hóa, cấu hình này sẽ đưa Denza N8 vào nhóm SUV điện có công suất lớn trên thị trường.
Tổng công suất của hệ thống trên Denza N8 2027 mới lên tới 1.193 mã lực. Nếu được giữ nguyên khi thương mại hóa, cấu hình này sẽ đưa Denza N8 vào nhóm SUV điện có công suất lớn trên thị trường.
Theo dữ liệu được công bố trong hồ sơ đăng ký, Denza N8 thuần điện có hai tùy chọn pin với dung lượng lần lượt 130,15 kWh và 105,792 kWh. Tùy cấu hình, mẫu SUV này có phạm vi hoạt động thuần điện 1.003 km, 970 km, 840 km hoặc 800 km. Trong khi đó, Denza N8L, phiên bản có thân xe kéo dài sở hữu bộ pin 130,15 kWh và đạt phạm vi hoạt động thuần điện tối đa 960 km theo tiêu chuẩn CLTC.
Theo dữ liệu được công bố trong hồ sơ đăng ký, Denza N8 thuần điện có hai tùy chọn pin với dung lượng lần lượt 130,15 kWh và 105,792 kWh. Tùy cấu hình, mẫu SUV này có phạm vi hoạt động thuần điện 1.003 km, 970 km, 840 km hoặc 800 km. Trong khi đó, Denza N8L, phiên bản có thân xe kéo dài sở hữu bộ pin 130,15 kWh và đạt phạm vi hoạt động thuần điện tối đa 960 km theo tiêu chuẩn CLTC.
Denza là thương hiệu xe năng lượng mới định vị ở phân khúc cao cấp thuộc BYD. Việc N8 và N8L xuất hiện trong hồ sơ đăng ký mới cho thấy Denza đang tiếp tục nâng cấp các mẫu SUV chủ lực, trong đó phạm vi hoạt động và hiệu suất vận hành là hai yếu tố được chú trọng. Thời điểm ra mắt và giá bán của hai mẫu xe hiện vẫn chưa được công bố.
Denza là thương hiệu xe năng lượng mới định vị ở phân khúc cao cấp thuộc BYD. Việc N8 và N8L xuất hiện trong hồ sơ đăng ký mới cho thấy Denza đang tiếp tục nâng cấp các mẫu SUV chủ lực, trong đó phạm vi hoạt động và hiệu suất vận hành là hai yếu tố được chú trọng. Thời điểm ra mắt và giá bán của hai mẫu xe hiện vẫn chưa được công bố.
Ra mắt lần đầu tiên ra mắt vào năm 2023, thời điểm đó phiên bản thuần điện chỉ sử dụng bộ pin có dung lượng tối đa 108,8 kWh, trong khi phiên bản hybrid sạc điện (PHEV) đạt tổng phạm vi hoạt động kết hợp là 1.030 km. Giờ đây, phạm vi di chuyển thuần điện của Denza N8 BEV đã ghi nhận bước tiến lớn khi tiệm cận trực tiếp với khả năng vận hành của các dòng xe hybrid cách đây ba năm.
Ra mắt lần đầu tiên ra mắt vào năm 2023, thời điểm đó phiên bản thuần điện chỉ sử dụng bộ pin có dung lượng tối đa 108,8 kWh, trong khi phiên bản hybrid sạc điện (PHEV) đạt tổng phạm vi hoạt động kết hợp là 1.030 km. Giờ đây, phạm vi di chuyển thuần điện của Denza N8 BEV đã ghi nhận bước tiến lớn khi tiệm cận trực tiếp với khả năng vận hành của các dòng xe hybrid cách đây ba năm.
Với vị thế là thương hiệu xe năng lượng mới cao cấp thuộc tập đoàn BYD, doanh số của Denza đã lần đầu tiên vượt mốc 20.000 xe vào tháng 6 năm nay. Bước sang tháng 7, thương hiệu đạt lượng tiêu thụ 19.196 xe, ghi nhận mức giảm 5,7% so với tháng trước nhưng tăng trưởng tới 68,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Với vị thế là thương hiệu xe năng lượng mới cao cấp thuộc tập đoàn BYD, doanh số của Denza đã lần đầu tiên vượt mốc 20.000 xe vào tháng 6 năm nay. Bước sang tháng 7, thương hiệu đạt lượng tiêu thụ 19.196 xe, ghi nhận mức giảm 5,7% so với tháng trước nhưng tăng trưởng tới 68,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV BYD Denza N8 L PHEV 2026.
Tâm Võ
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