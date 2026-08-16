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[VIDEO] EVN xóa sạch lỗ lũy kế và hướng tới top 500 doanh nghiệp toàn cầu

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[VIDEO] EVN xóa sạch lỗ lũy kế và hướng tới top 500 doanh nghiệp toàn cầu

EVN xoá nợ lũy kế, đặt mục tiêu vào top 500 doanh nghiệp thế giới năm 2030 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Minh Quân - Hà Anh
#EVN xóa lỗ lũy kế #đặt mục tiêu top 500 doanh nghiệp thế giới #đầu tư vào doanh nghiệp lớn #chiến lược phát triển ngành điện #hướng tới năm 2030

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