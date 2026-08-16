Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Coteccons dùng AI quản trị hơn 4.000 nhân sự toàn tập đoàn

SPOTLIGHT

[VIDEO] Coteccons dùng AI quản trị hơn 4.000 nhân sự toàn tập đoàn

Coteccons trở thành doanh nghiệp xây dựng đầu tiên tại Việt Nam áp dụng nền tảng Workday để số hóa quản lý hơn 4.000 nhân sự.

Minh Quân - Hà Anh
#ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị doanh nghiệp #số hóa quy trình vận hành xây dựng #ứng dụng nền tảng Workday tại Việt Nam #quản lý nhân sự toàn tập đoàn Coteccons #cách mạng công nghiệp 4.0 trong ngành xây dựng

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT