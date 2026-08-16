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[VIDEO] TPHCM đấu giá hơn 36.000 xe máy vi phạm, giá từ 620.000 đồng/chiếc

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[VIDEO] TPHCM đấu giá hơn 36.000 xe máy vi phạm, giá từ 620.000 đồng/chiếc

Công an TPHCM tổ chức đấu giá trực tuyến hơn 36.000 xe máy vi phạm giao thông, khởi điểm từ 620.000 đồng mỗi chiếc vào ngày 20-21/8.

Minh Quân - Hà Anh
#đấu giá xe máy vi phạm giao thông #quy trình đấu giá trực tuyến #giá khởi điểm xe máy phế liệu #quản lý phương tiện giao thông #tác động đấu giá đến trật tự đô thị

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