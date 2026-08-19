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[VIDEO] Giá thuê phòng trọ Hà Nội tăng vọt khiến người thuê khốn đốn

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[VIDEO] Giá thuê phòng trọ Hà Nội tăng vọt khiến người thuê khốn đốn

Giá thuê phòng trọ tại Hà Nội tăng 10-15% ở các quận như Cầu Giấy, Thanh Xuân, gây khó khăn cho người lao động trẻ, theo dữ liệu bất động sản.

Minh Quân - Hà Anh
#giá thuê phòng trọ tăng đột biến #tác động đến người lao động trẻ #tình hình thị trường bất động sản Hà Nội #ảnh hưởng của giá thuê nhà #biến động giá thuê phòng trọ

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