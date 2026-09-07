Iran sẽ lập 'vùng cấm' gần eo biển Hormuz?

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết Tehran có kế hoạch công bố một "vùng cấm" gần eo biển Hormuz.

AP đưa tin, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei ngày 6/9 cho biết Tehran có kế hoạch công bố một "vùng cấm" bên ngoài eo biển Hormuz, nhằm vào các tàu thuyền mà họ cho rằng đang cố gắng đi qua tuyến đường thủy trọng yếu này.

Phát biểu của ông Mohsen Rezaei được Đài truyền hình nhà nước Iran đăng tải.

"Vùng cấm dự kiến ​​sẽ được công bố trong những ngày tới. Khu vực kiểm soát này bắt đầu từ đường ranh giới phong tỏa hải quân của Mỹ, kéo dài về phía eo biển Hormuz, và từ phía này tiếp tục vào Vịnh Ba Tư. Bất kỳ tàu nào đi vào khu vực này với ý định đi qua eo biển Hormuz và bị phát hiện sẽ bị đưa vào danh sách trừng phạt của chúng tôi", ông Rezaei phát biểu.

Một số tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngày 5/8/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Thông báo của ông Mohsen Rezaei được đưa ra một ngày sau khi Mỹ tấn công 3 tàu chở dầu của Iran để đáp trả việc Tehran phóng tên lửa đạn đạo vào các tàu chiến của Mỹ.

Hôm 6/9, Iran tuyên bố đã tấn công một tàu không người lái của Mỹ đang cố gắng tiến vào eo biển Hormuz, song Mỹ bác bỏ thông tin này.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Rezaei mới đây cũng bày tỏ sự thận trọng đối với các bên trung gian.

"Chúng tôi đã tin tưởng những người bạn của mình ở Pakistan, Qatar và Oman, nghĩ rằng vì họ đã đứng ra làm trung gian hòa giải, nên một trong những trách nhiệm của người trung gian là nếu một bên vi phạm thỏa thuận, họ phải ngăn chặn điều đó. Giờ đây, chúng tôi đang theo đuổi con đường ngoại giao với những đảm bảo chắc chắn”, ông Rezaei nói.

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