iPhone 18 tăng giá vì bộ nhớ và RAM ngày càng đắt đỏ

Giá iPhone 18 Pro và Pro Max vừa ra mắt đã tăng 100 USD so với thế hệ trước, phản ánh tác động của tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu.

iPhone 18 Pro và Pro Max có giá mới cao hơn 100 USD

Apple vừa chính thức trình làng dòng sản phẩm iPhone 18 Pro và Pro Max. Tuy nhiên, người tiêu dùng sẽ phải bỏ ra thêm 100 USD so với các mẫu iPhone 17 Pro trước đó. Quyết định tăng giá này cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu, vốn đang gây áp lực lớn lên chuỗi cung ứng của ngay cả những công ty công nghệ hàng đầu như Apple.

Tác động của cuộc "bão lũ" giá chip nhớ

Trong cuộc họp báo cáo tài chính cuối nhiệm kỳ, CEO Tim Cook của Apple thừa nhận công ty đã "miễn cưỡng tăng giá" đối với iPad và MacBook do chi phí bộ nhớ tăng vọt. Ông mô tả tình hình này như một "cơn bão lũ trăm năm" với giá bộ nhớ tăng theo cấp số nhân.

iPhone 18 Pro: Chip 2nm, Pin Khủng và Giá Không Tưởng

Nguyên nhân chính của tình trạng thiếu hụt chip nhớ được cho là do cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI). Các nhà sản xuất chip đang ưu tiên chuyển hướng sản xuất sang các loại chip chuyên dụng cho trung tâm dữ liệu AI, thay vì các chip dành cho sản phẩm tiêu dùng thông thường. Điều này dẫn đến nguồn cung chip nhớ cho các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng và máy tính bị hạn chế.

Không chỉ Apple, các đối thủ cũng tăng giá

Trước đó, vào tháng 6, Apple đã tăng giá iPad lên tới 25% và máy tính Mac lên tới 20%. Tuy nhiên, giá các mẫu iPhone hiện tại vẫn giữ nguyên. Bên cạnh Apple, nhiều công ty công nghệ khác, bao gồm cả các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, cũng đã phải điều chỉnh tăng giá sản phẩm của mình.

Apple trình làng iPhone 18: Camera biến thiên, chip A20 siêu tốc.

Đại diện Samsung và Google đều cho biết chi phí bộ nhớ tăng cao là một trong những lý do chính dẫn đến việc tăng giá một số mẫu smartphone của họ. Ông Shakil Barkat, Phó Chủ tịch phụ trách thiết bị và dịch vụ của Google, đã nhấn mạnh vào tháng 7 rằng thế giới đang trải qua một đợt tăng giá bộ nhớ chưa từng có. Trước khi ra mắt Pixel 11, Google đã tăng giá sản phẩm thêm 100 USD, dù đồng thời nhân đôi dung lượng lưu trữ cho phiên bản cơ bản, loại bỏ model 128GB.