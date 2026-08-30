Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Chính phủ đề xuất giảm 30% thuế hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ

SPOTLIGHT

[VIDEO] Chính phủ đề xuất giảm 30% thuế hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ

Chính phủ đề xuất giảm 30% thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ doanh thu dưới 10 tỉ đồng trong 2026-2027, giảm ngân sách gần 7.000 tỉ.

Minh Quân - Hà Anh
#Chính sách thuế #Hộ kinh doanh #Doanh nghiệp nhỏ #Thuế thu nhập #Ngân sách nhà nước

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT