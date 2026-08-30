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[VIDEO] EU đưa cà phê hòa tan vào EUDR: Doanh nghiệp Việt cần chuẩn bị gì?

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[VIDEO] EU đưa cà phê hòa tan vào EUDR: Doanh nghiệp Việt cần chuẩn bị gì?

Ủy ban châu Âu đưa cà phê hòa tan vào quy định EUDR, doanh nghiệp Việt cần chuẩn bị đối phó với hạn chót 12/2027.

Minh Quân - Hà Anh
#EU EUDR #Cà phê hòa tan #Chống phá rừng #Doanh nghiệp Việt #Quy định pháp lý

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