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Chính trị

Chuyển trọng tâm công tác tư tưởng từ quản lý sang dẫn dắt xã hội

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Nghị quyết của Bộ Chính trị xác định phương châm xuyên suốt “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả”.

Thiên Tuấn

Sáng 3/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị.

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Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Quốc hội.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trình bày Chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh công tác tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng; giữ vai trò đi trước mở đường để thống nhất nhận thức, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin. Suốt tiến trình cách mạng, công tác tư tưởng luôn thắp sáng ngọn lửa niềm tin, quy tụ lòng dân, nhân lên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ những hạn chế, yếu kém đã được nhận diện thẳng thắn, Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị chỉ rõ: một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu nhận thức chưa đầy đủ, chưa đề cao trách nhiệm, còn biểu hiện “khoán trắng” cho cơ quan chuyên trách. Phương thức chậm đổi mới, tư duy “quản lý thông tin” còn phổ biến, năng lực dẫn dắt nhận thức xã hội còn hạn chế.

Nghị quyết xác định phương châm xuyên suốt: “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả”. Chủ động là không chờ sự việc xảy ra rồi mới lên tiếng.

Sắc bén là đúng, trúng, kịp thời, có luận cứ khoa học. Thuyết phục lấy lý lẽ và sự thật để chinh phục lòng người, không áp đặt. Hiệu quả được đo bằng chuyển biến trong nhận thức và hành động, không đo bằng số lượng văn bản, số buổi hội nghị.

Một trong các quan điểm chỉ đạo được Nghị quyết nêu rõ là chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. Đây là chuyển biến về tư duy quan trọng nhất của Nghị quyết.

Quản lý thông tin là cần thiết, nhưng trong môi trường số hôm nay, chỉ quản lý thôi thì không đủ và cũng không thể; phải chủ động cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, đối thoại và tiếp thu phản biện xã hội.

Về nhiệm vụ giải pháp, Nghị quyết nêu rõ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng, chuyển trọng tâm sang dẫn dắt nhận thức xã hội.

Cốt lõi là đưa nội dung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng và trách nhiệm nêu gương vào kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm; mỗi chủ trương, chính sách lớn phải có đánh giá tác động về tư tưởng và phương án tuyên truyền, giải thích, đối thoại đi kèm;

Chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, về từng địa bàn dân cư; kết hợp không gian thực với không gian số. Đổi mới căn bản hệ thống thông tin cơ sở; bảo đảm nguyên tắc một vụ việc - một đầu mối phát ngôn - một bộ thông điệp thống nhất. Xử lý vấn đề tại nơi phát sinh, không để hình thành điểm nóng.

Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt, triển khai nghị quyết và truyền thông chính sách. Chuyển mạnh từ truyền đạt một chiều sang trao đổi, đối thoại, thuyết phục gắn với tổ chức thực hiện; bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt nghị quyết; chấm dứt tình trạng quán triệt hình thức, đối phó.

Mỗi nghị quyết phải có tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, chỉ rõ điểm mới và việc cần làm ngay. Hằng năm ban hành Kế hoạch truyền thông chính sách trọng điểm; truyền thông chính sách phải đi trước một bước, từ sớm, từ xa,...

"Công tác tư tưởng là công việc rất khó, bởi đối tượng của nó là niềm tin - thứ được bồi đắp rất lâu nhưng có thể tổn thương rất nhanh. Nhưng đó cũng là công việc quyết định nhất, bởi mọi chủ trương, mọi nguồn lực, mọi công nghệ cuối cùng đều phải đi qua con người, qua nhận thức và tình cảm của con người mới trở thành sức mạnh hiện thực cho phát triển đất nước.

Kết quả thực hiện Nghị quyết này được đo bằng ba điều rất cụ thể: người dân có được nghe thông tin đúng, sớm và đủ hay không; những bức xúc ở cơ sở có được phát hiện và giải quyết ngay từ nơi phát sinh hay không và niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ có dày lên từng năm hay không" - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nói.

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