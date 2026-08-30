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[VIDEO] Hà Nội hỗ trợ tới 6 triệu đồng mỗi hộ dân lắp điện mặt trời từ 2026

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[VIDEO] Hà Nội hỗ trợ tới 6 triệu đồng mỗi hộ dân lắp điện mặt trời từ 2026

UBND TP Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng mỗi hộ lắp điện mặt trời mái nhà từ 2026, giúp giảm áp lực nguồn điện cho thủ đô.

Minh Quân - Hà Anh
#Hỗ trợ lắp điện mặt trời #Điện mặt trời mái nhà #Hà Nội #Nguồn điện #Chính sách năng lượng

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