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[VIDEO] Từ 5/10 tăng mạnh tiền hỗ trợ khẩn cấp cho người gặp nạn thiên tai

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[VIDEO] Từ 5/10 tăng mạnh tiền hỗ trợ khẩn cấp cho người gặp nạn thiên tai

Từ ngày 5/10, mức hỗ trợ khẩn cấp cho người gặp nạn thiên tai tăng 8% theo Nghị định 335, nâng chuẩn trợ giúp xã hội lên 540.000 đồng.

Minh Quân - Hà Anh
#Hỗ trợ khẩn cấp #Thiên tai #Nghị định 335 #Trợ giúp xã hội #Hỏa hoạn

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