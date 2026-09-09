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Quân sự - Thế giới

Mỹ tuyên bố phá hủy thêm 5 tàu chở dầu của Iran

Quân đội Mỹ tuyên bố lực lượng nước này đã phá hủy thêm 5 tàu chở dầu của Iran.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, quân đội Mỹ đã phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran hôm 8/9 để đáp trả các cuộc tấn công mới nhất nhằm vào tàu chiến của họ.

“Iran tiếp tục cố gắng tấn công các tàu hải quân Mỹ. Và mỗi lần họ làm vậy hoặc cố gắng làm vậy, họ sẽ mất tàu dầu. Tôi nghĩ các bạn sẽ thấy điều đó lặp lại hôm nay”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các phóng viên hôm 8/9 khi được hỏi về các cuộc tấn công mới nhất ở Iran.

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Một số tàu ở khu vực eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, trong bức ảnh chụp hồi tháng 4/2026. Ảnh: Razieh Poudat/ISNA/AP.

Thông báo cho biết các tàu chở dầu của Iran bị phá hủy hôm 8/9 là Kivik, Charminar, Horizon 1 và Riesco ở Vịnh Oman. Quân đội Mỹ cũng đã phá hủy tàu Derya, đang neo đậu gần đảo Kharg ở eo biển Hormuz. Thủy thủ đoàn của 5 tàu ​​này đã được lệnh bỏ tàu trước khi các cuộc tấn công diễn ra.

Theo truyền thông nhà nước Iran, sau các cuộc tấn công của Mỹ, nước này đã phóng tên lửa về phía các căn cứ của Mỹ ở Jordan. Quân đội Jordan cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn 18 tên lửa đạn đạo phóng về phía lãnh thổ nước này và 2 tên lửa khác rơi xuống khu vực không có người ở. Không có báo cáo về thương vong.

Được biết, Jordan là đồng minh của Mỹ và là nơi đóng quân của lực lượng Mỹ, khiến các căn cứ quân sự ở nước này trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công liên tiếp từ Iran.

Trước đó, vào ngày 5/9, lực lượng Mỹ cũng đã phá hủy 3 tàu chở dầu của Iran sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cố gắng tấn công một tàu sân bay và một tàu khu trục của Mỹ bằng tên lửa đạn đạo.

Sau đó, Iran tuyên bố họ có kế hoạch công bố một "vùng cấm" mới gần eo biển Hormuz nhằm vào các tàu có ý định đi qua tuyến đường thủy trọng yếu này.

Danny Citrinowicz, một chuyên gia về Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, cảnh báo rằng các cuộc tấn công qua lại như vậy có thể dẫn đến nhiều hành động trả đũa hơn và gây thêm tác động đến nền kinh tế toàn cầu.

“Không có giải pháp quân sự nào cho vấn đề eo biển Hormuz. Mỗi nỗ lực áp đặt một giải pháp như vậy chỉ khiến Washington và Tehran tiến gần hơn đến một cuộc xung đột leo thang có thể ngày càng khó kiểm soát”, Danny nhận định.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung chấm dứt xung đột hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV
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