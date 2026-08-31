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[VIDEO] Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh cải cách giá điện và tái cơ cấu EVN trước 2030

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[VIDEO] Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh cải cách giá điện và tái cơ cấu EVN trước 2030

Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương đẩy nhanh thị trường điện cạnh tranh và tái cơ cấu EVN để hoàn thiện mô hình trước năm 2030.

Minh Quân - Hà Anh
#Cải cách giá điện #Tái cơ cấu EVN #Thị trường điện cạnh tranh #Bộ Công Thương #Chính phủ

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