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[VIDEO] VETC tạm dừng phí quản lý sau làn sóng phản đối của khách hàng

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[VIDEO] VETC tạm dừng phí quản lý sau làn sóng phản đối của khách hàng

Ngày 20/8, VETC tạm dừng phí quản lý ví hơn 6.000 đồng/tháng và xin lỗi khách hàng sau phản ứng dữ dội từ cộng đồng lái xe.

Minh Quân - Hà Anh
#VETC #Phí quản lý tài khoản #Làn sóng tẩy chay #Lái xe #Giao thông đường bộ

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