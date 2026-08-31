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[VIDEO] Quốc hội xem xét bỏ cơ quan điều tra của Viện kiểm sát Tối cao

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[VIDEO] Quốc hội xem xét bỏ cơ quan điều tra của Viện kiểm sát Tối cao

Bộ trưởng Công an đề xuất bãi bỏ cơ quan điều tra của Viện kiểm sát Tối cao để tinh gọn bộ máy, được trình bày tại Quốc hội sáng 20/8.

Minh Quân - Hà Anh
#Cơ quan điều tra #Viện kiểm sát Tối cao #Cải cách tư pháp #Bộ trưởng Công an #Quốc hội

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