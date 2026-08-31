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[VIDEO] Quốc hội siết quản lý tài sản mã hóa, cấm kinh doanh khí cười từ 2027

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[VIDEO] Quốc hội siết quản lý tài sản mã hóa, cấm kinh doanh khí cười từ 2027

Quốc hội thông qua luật mới kiểm soát tài sản mã hóa và cấm kinh doanh khí cười từ 2027, tăng cường giám sát thị trường.

Minh Quân - Hà Anh
#Tài sản mã hóa #Luật pháp Việt Nam #Quản lý tài chính #Kinh doanh khí cười #Quốc hội

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