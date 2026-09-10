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[GALLERY] Ford Ranger mới có bản 6 bánh, dẫn động 6x4 hoặc 6x6 nhờ mô-tơ điện

Số hóa - Xe

[GALLERY] Ford Ranger mới có bản 6 bánh, dẫn động 6x4 hoặc 6x6 nhờ mô-tơ điện

Mẫu xe bán tải Ford Ranger mới bản 6 bánh, dẫn động 6x4 hoặc 6x6 nhờ mô-tơ điện này sẽ khó đến tay khách hàng, vì được dành cho các hoạt động quốc phòng.

Hải Nam
Ford mới đây đã tiết lộ rằng các cơ quan quân sự và chính phủ trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ đang thảo luận về việc điều chỉnh xe tải thương mại cho các hoạt động quốc phòng. Một ví dụ là chiếc Ford Ranger cỡ trung, một trong những đề xuất cho chương trình Xe cơ động hạng nhẹ (LMV) của Bộ Quốc phòng Anh.
Ford mới đây đã tiết lộ rằng các cơ quan quân sự và chính phủ trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ đang thảo luận về việc điều chỉnh xe tải thương mại cho các hoạt động quốc phòng. Một ví dụ là chiếc Ford Ranger cỡ trung, một trong những đề xuất cho chương trình Xe cơ động hạng nhẹ (LMV) của Bộ Quốc phòng Anh.
Vào năm 2023, một phiên bản quân sự hóa 6 bánh của Ford Ranger với hệ thống hybrid từng được tạo ra giữa công ty kỹ thuật Ricardo và Ford. Tuy nhiên chiếc xe mới đã được tạo ra bởi chi nhánh tại Anh của General Dynamics Land Systems, bộ phận xe chiến đấu mặt đất và chiến thuật của tập đoàn hàng không vũ trụ và quốc phòng khổng lồ General Dynamics Corporation của Mỹ.
Vào năm 2023, một phiên bản quân sự hóa 6 bánh của Ford Ranger với hệ thống hybrid từng được tạo ra giữa công ty kỹ thuật Ricardo và Ford. Tuy nhiên chiếc xe mới đã được tạo ra bởi chi nhánh tại Anh của General Dynamics Land Systems, bộ phận xe chiến đấu mặt đất và chiến thuật của tập đoàn hàng không vũ trụ và quốc phòng khổng lồ General Dynamics Corporation của Mỹ.
Công ty cam kết rằng ba đối tác sẽ cung cấp một “giải pháp đã được chứng minh, có khả năng mở rộng và tiết kiệm chi phí”, đồng thời cho biết thêm rằng việc chuyển đổi của họ “đáp ứng nhu cầu của Quân đội Anh trong khi tạo ra các cơ hội xuất khẩu đáng kể và tối đa hóa giá trị cho người đóng thuế ở Anh”.
Công ty cam kết rằng ba đối tác sẽ cung cấp một “giải pháp đã được chứng minh, có khả năng mở rộng và tiết kiệm chi phí”, đồng thời cho biết thêm rằng việc chuyển đổi của họ “đáp ứng nhu cầu của Quân đội Anh trong khi tạo ra các cơ hội xuất khẩu đáng kể và tối đa hóa giá trị cho người đóng thuế ở Anh”.
Bộ Quốc phòng Anh đang tìm cách mua khoảng 2.500 xe tiện ích hạng nhẹ để thay thế đội xe Land Rover Defender đã cũ và các mẫu Steyr-Puch Pinzgauer cổ lỗ sĩ vào năm 2030, như một phần của sáng kiến ​​trị giá 4,8 tỷ bảng Anh (khoảng 6,5 tỷ đô la Mỹ).
Bộ Quốc phòng Anh đang tìm cách mua khoảng 2.500 xe tiện ích hạng nhẹ để thay thế đội xe Land Rover Defender đã cũ và các mẫu Steyr-Puch Pinzgauer cổ lỗ sĩ vào năm 2030, như một phần của sáng kiến ​​trị giá 4,8 tỷ bảng Anh (khoảng 6,5 tỷ đô la Mỹ).
Các cuộc thử nghiệm đánh giá dự kiến ​​sẽ diễn ra từ tháng 10/2026 đến tháng 1/2027. Mẫu xe bán tải Ford Ranger mới sẽ được cải tiến là một trong những ứng cử viên, cùng với Land Rover Defender Wolf Series II và các đề xuất khác từ General Motors và Ineos.
Các cuộc thử nghiệm đánh giá dự kiến ​​sẽ diễn ra từ tháng 10/2026 đến tháng 1/2027. Mẫu xe bán tải Ford Ranger mới sẽ được cải tiến là một trong những ứng cử viên, cùng với Land Rover Defender Wolf Series II và các đề xuất khác từ General Motors và Ineos.
Với mẫu Ford Ranger 6 bánh, mặc dù phần thân xe trông giống như phiên bản XLT cơ bản, khung gầm lại được lấy từ dòng Ford Ranger Super Duty mạnh mẽ hơn do Úc phát triển. Bên dưới nắp ca-pô là động cơ diesel tăng áp V6 3.0 lít sản sinh công suất 206 mã lực và mô-men xoắn 600Nm kết hợp với hệ thống hybrid.
Với mẫu Ford Ranger 6 bánh, mặc dù phần thân xe trông giống như phiên bản XLT cơ bản, khung gầm lại được lấy từ dòng Ford Ranger Super Duty mạnh mẽ hơn do Úc phát triển. Bên dưới nắp ca-pô là động cơ diesel tăng áp V6 3.0 lít sản sinh công suất 206 mã lực và mô-men xoắn 600Nm kết hợp với hệ thống hybrid.
Trước đó, Ricardo đã chia sẻ thông tin về một động cơ điện đặt phía sau, đóng góp công suất 282 mã lực trong các cấu hình dẫn động 6x6 và 6x4. Xe cũng có khả năng kéo 4.500kg, tải trọng tối đa 1.982kg và tổng trọng lượng toàn bộ xe kèm hàng là 8.000kg.
Trước đó, Ricardo đã chia sẻ thông tin về một động cơ điện đặt phía sau, đóng góp công suất 282 mã lực trong các cấu hình dẫn động 6x6 và 6x4. Xe cũng có khả năng kéo 4.500kg, tải trọng tối đa 1.982kg và tổng trọng lượng toàn bộ xe kèm hàng là 8.000kg.
Cuối cùng, nội thất xe được trang bị phần mềm nhiệm vụ chiến thuật của bên thứ ba tích hợp vào màn hình thông tin giải trí 12 inch tiêu chuẩn. Hãng sản xuất ôtô đã xác nhận rằng động cơ turbodiesel được sản xuất tại London, còn hệ thống hybrid được sản xuất tại Halewood.
Cuối cùng, nội thất xe được trang bị phần mềm nhiệm vụ chiến thuật của bên thứ ba tích hợp vào màn hình thông tin giải trí 12 inch tiêu chuẩn. Hãng sản xuất ôtô đã xác nhận rằng động cơ turbodiesel được sản xuất tại London, còn hệ thống hybrid được sản xuất tại Halewood.
Các cơ sở tại Dunton là nơi đặt trụ sở kỹ thuật xe thương mại , phát triển kỹ thuật và thiết kế chuyển đổi, trong khi Daventry là trung tâm hậu cần và phân phối phụ tùng. Bên cạnh các nguyên mẫu, Ford đã giới thiệu nhiều biến thể quân sự khác nhau của Super Duty, bao gồm các phiên bản tăng cường khả năng bảo vệ, hệ thống nhiệm vụ, xe chở quân, xe đa dụng, xe chiến thuật, cứu thương...
Các cơ sở tại Dunton là nơi đặt trụ sở kỹ thuật xe thương mại , phát triển kỹ thuật và thiết kế chuyển đổi, trong khi Daventry là trung tâm hậu cần và phân phối phụ tùng. Bên cạnh các nguyên mẫu, Ford đã giới thiệu nhiều biến thể quân sự khác nhau của Super Duty, bao gồm các phiên bản tăng cường khả năng bảo vệ, hệ thống nhiệm vụ, xe chở quân, xe đa dụng, xe chiến thuật, cứu thương...
Video: Ford Ranger có bản 6 bánh, dẫn động 6x4 hoặc 6x6 cho quân sự.
Hải Nam
#Ford Ranger mới có bản 6 bánh #Ford Ranger #xe quân sự #6 bánh #hybrid #động cơ diesel

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