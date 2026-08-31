[VIDEO] Người từ 70 tuổi nghèo và từ 75 tuổi được truy lĩnh trợ cấp từ 1/7

Theo Nghị định 335, người từ 70 tuổi nghèo và từ 75 tuổi sẽ nhận trợ cấp 540.000 đồng kể từ ngày 1/7.