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[VIDEO] Người từ 70 tuổi nghèo và từ 75 tuổi được truy lĩnh trợ cấp từ 1/7

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[VIDEO] Người từ 70 tuổi nghèo và từ 75 tuổi được truy lĩnh trợ cấp từ 1/7

Theo Nghị định 335, người từ 70 tuổi nghèo và từ 75 tuổi sẽ nhận trợ cấp 540.000 đồng kể từ ngày 1/7.

Minh Quân - Hà Anh
#Trợ cấp người cao tuổi #Nghị định 335 #Hộ nghèo #Cận nghèo #Chính sách trợ cấp

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